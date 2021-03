지우컴퍼니, ‘삼성전자·현대자동차’ 등 라이브커머스 수주랠리

통합디지털 마케팅 에이전시 지우컴퍼니(LAB543)는 SK매직몰 라이브커머스를 시작으로 미디어커머스 기업으로 성장하고 있다.

SK매직몰 라이브커머스는 40회에 걸쳐 식기세척기, 정수기 등 온라인판매를 라이브로 진행하여 동시접속율 2만명, 매출달성율 300%를 기록하며 큰 호응을 얻었다.

지우컴퍼니는 이 기세를 이어나가 현대자동차 카라이프몰의 라이브커머스를 진행하며 동시접속율 4만명 이상을 기록하였고 기존 판매방식과는 색다른 언택트커머스의 시장을 개척하고 있다. 또한 삼성전자와도 연간계약을 체결해 자사 제품을 라이브커머스로 판매할 예정이다.

지우컴퍼니 송지우 대표이사는 "당사는 메가트렌드인 라이브커머스를 통해서, 삼성전자의 소비자들에게 직접적으로 맞춤 커머스를 제안하며, 기존의 유통채널과 시너지 날 수 있는, 새로운 판매 채널을 구축하고, 실제 유효한 구매 지표와 연관된 데이터를 제공하면서 매회차 구매 적중율을 높이는 결과를 만들겠습니다." 라고 말했다.

