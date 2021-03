도보로 누리는 9호선 더블역세권의 중심 '가양역 더리브 아너비즈타워' 분양

9호선 더블역세권 입지에 지하 5층~지상 15층, 연면적 3만2,375㎡ 규모로 조성

최대 80%의 저금리 대출, 취득세 50%, 재산세 37.5% 등 세제 감면 혜택 제공

SGC이테크건설이 짓는 지식산업센터 ‘가양역 더리브 아너비즈타워’가 9호선 가양역과 증미역을 도보로 누릴 수 있는 더블역세권 입지를 선점해 눈길을 끌고 있다.

서울시 강서구 등촌동 629-1번지 일원에 들어서는 ‘가양역 더리브 아너비즈타워’는 지하 5층~지상 15층, 연면적 3만2,375㎡ 규모로 지어지며 지식산업센터 241호실과 상업시설(근린생활시설) 49호실이 함께 들어선다.

지식산업센터는 기업 규모에 따라 분양 받는 섹션 오피스 형태이며, 복층형 구조의 듀플렉스(일부층) 설계가 적용돼 공간을 독립성 있게 유지할 수 있다. 여기에 2층 정원, 옥상정원도 마련해 비대면 문화의 확산으로 주변의 자연을 통해 심리적 안정과 치유의 가치를 경험할 수 있게 했다.

상업시설은 뉴욕 스타일을 모티브로 하여 저층부에는 아치형 창과 고풍스러운 브릭 설계가 적용되며, 차량 통행량이 높은 양천로 대로변 중심을 바라보는 스트리트형으로 설계된다. 반경 1km 내에는 약 1만4천여세대가 밀집해 있어 상권 활성화도 기대할 수 있다.

‘가양역 더리브 아너비즈타워’가 들어서는 서울시 강서구 등촌동 일원은 △신흥 첨단산업지구인 마곡지구 △IT기술, 미디어산업지인 상암DMC △중소벤처기업 중심지인 구로G밸리 △금융인프라 중심지인 여의도 등과 연결되는 ‘서울 비즈니스 클러스터’에 속한다.

여의도 및 강남 접근성이 편리한 지하철 9호선 가양역과 증미역을 도보로 이용할 수 있으며, 올림픽대로와 강변북로, 가양대교 등을 통해 상암DMC는 물론 여의도, 강남까지 진입도 가능하다. 또 공항대로를 통해 김포국제공항, 인천국제공항까지 이동할 수 있다.

단지는 주택법상 주택이 아닌 비주거 상품으로 청약 규제, 분양권 전매 제한, 양도세 중과 등의 영향을 받지 않는다. 지식산업센터라는 특성에 맞게 분양가의 최대 80%까지 저금리 대출이 가능하며, 지방세특례제한법 제58조2에 의해 취득세 50%, 재산세 37.5%의 세제 감면 혜택 등도 받을 수 있다.

단지의 분양홍보관은 북적이고 현란한 실내의 형식을 벗어나, 전문적이고 세련된 라운지 섹션을 마련했으며, 디지털과 아트(미술품)를 접목해 미술관에 온 듯한 분위기로 연출됐다. 특히 디지털 미디어를 통해 분양과 관련된 상세한 내역도 파악할 수 있게 했다.

분양관계자는 “기업 규모에 맞춰 분양을 받을 수 있는 공간 설계와 업무 이동에 용이한 더블역세권 입지 등을 갖춘 만큼 오피스 시장의 니즈를 충족하는 지식산업센터가 될 것으로 기대한다”고 설명했다.

‘가양역 더리브 아너비즈타워’의 분양홍보관은 서울시 강서구 양천로 500 노블리움 2층 208호에 위치해 있다.

