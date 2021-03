"너무 황당하고 열 뻗쳐" 층간소음 항의하고 현관문 '똥 테러' 당해

"오늘 저녁 정말 황당하고 어이없는 일 당해"

[아시아경제 한승곤 기자] 한 아파트 입주민이 소위 '똥 테러'를 당했다는 글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다. 피해 주민은 인분을 비닐 팩에 담아 보관하고 있다며 법적 대응을 시사했다. 해당 주민은 아래층에서 소음이 심해 항의하고 돌아온 뒤 이 같은 일이 일어났다며 분통을 터뜨렸다.

22일 오전 1시10분께 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '[혐주의] 현관문 똥 테러'라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A 씨는 "너무 황당하고 열이 뻗쳐 늦은 시간에 글을 올리게 되네요"라며 자신의 피해 사실을 설명했다.

A 씨는 "오늘 저녁 정말 황당하고 어이없는 일을 당해서 이렇게 글을 씁니다"라며 "2021년 3월 21일 오후 22시경에 집을 들어올 때 까지만 해도 (현관문 앞에 인분은) 없었습니다"라고 말했다.

인분을 발견한 시점에 대해서는 "그런데 오후 11시경 갑자기 강아지가 기침하듯 현관문을 보면서 짖기 시작했습니다. 그러면서 똥냄새가 역하게 나더군요"라고 설명했다.

이어 "그래서 강아지가 변을 본 줄 알고 이곳저곳 찾아봤지만 없어 현관문에 대고 계속 기침을 하길래 문을 열어보니 손잡이에 똥을 문댄 흔적과 바닥에 똥을 칠해놓은 흔적이 있더라고요"라며 당시 상황을 전했다.

경찰 신고 과정에 대해서는 "손잡이를 닦다가 ‘이건 아니다’ 싶어 바로 경찰에 신고했습니다. 일단 경찰분들이 오셔서 사진 찍고 진술내용을 적어 가셨습니다. 그리고 내일 관리소장님과 얘기를 나눌 예정입니다"라고 설명했다.

또한 '인분'을 발견한 시간을 중심으로 주변에서 일어난 상황에 대해서는 "어제 아래층이 새로 이사 오고 집들이를 하는지 오후 6시30분부터 오후 10시가 넘도록 쿵쿵대면서 음악을 틀어놓고 큰 소리로 떠드는지 대화 소리도 다 들리고 엄청나게 시끄럽더군요"라고 전했다.

이어 "그래서 좀 더 참아보자란 마음으로 펜트하우스를 보며 오후 10시 30분까지 참았습니다. 그 후 도저히 안 되겠다 싶어 밑에 내려가서 초인종을 눌렀습니다"라고 말했다.

A 씨는 초인종을 누른 뒤 해당 세대 안에서 일어난 일에 대해 "안에서 들려오는 소리는 '경찰아니야? 조용히 해' 이러면서 나오지 않더군요. 그래서 초인종 3회누르고 '집주인분 얘기 좀 잠깐 할 수 있을까요' 라고 해보았지만, 그 후 계속 집에 없는 척을 했습니다. 그래서 정말 열이 받았지만, 그냥 집으로 올라왔습니다"라고 설명했다.

이후 상황에 대해서는 "그 후 12시 넘도록 시끄럽더군요. 그러더니 경찰이 찾아왔었나 봅니다. 문 두들기고 초인종 누르고 엄청나게 시끄럽더군요. 근데 경찰이 와서도 문을 안 열어 주었나 봅니다"라며 "오늘 경찰에 신고해보니 어저께도 소음신고가 들어와서 오셨다고 하더군요"라고 전했다.

이어 자신의 집에 '인분 테러'가 일어난 것에 대해 "그래서 보복으로 이런 짓을 했을 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 초인종으로 마스크 낀 제 얼굴과 동선이 보였을 수도 있겠다는 생각이 문득 들더군요"라며 "정말 정말 어이가 없고 화가 납니다"라고 분통을 터뜨렸다.

글쓴이는 향후 경찰 조사를 언급하며 "진짜 이런 정신 나간 짓 한 사람은 누굴까요 지금 똥이랑 마스크 비닐 물티슈까지 비닐 팩에 고이담아 보관 중입니다. 당장 내일이라고 고소하러 경찰서로 달려가고 싶지만 일단 신고는 했으니 기다려 봐야겠죠"라고 말했다.

그러면서 "혹시 저와 같은 일을 당한 분이 계신지 추후 어떻게 행동을 하여야 하는지 정말 해코지 당할까 봐 무섭네요"라고 말했다.

해당 글이 올라오고 과거 층간소음 갈등에서 비롯한 '인분 테러'가 아니냐는 일부 누리꾼의 질문에 글쓴이는 "저번 사건이랑은 조금 다릅니다"라고 말했다. 이어 "조사신청은 했으며 해당 상황으로는 재물손괴죄 성립이 애매하다고 한다. 그래도 사건조사는 할 수 있다고 한다"고 말했다.

글쓴이가 언급한 지난 사건은 지난해 일어난 '똥 테러'사건을 말한다. 지난해 12월28일 한 온라인 커뮤니티에는 '아파트 현관문 앞에 똥 테러 당했습니다'라는 제목의 글이 올라온 바 있다.

당시 글쓴이는 "아랫집이 이사 온 당일 시끄럽다고 올라온 적이 있다"며 "지난 8월 가족 모임 때도 아랫집으로부터 신고를 받고 경찰이 온 적 있다. 모임 다음날 보니 층간소음센터에 신고돼 있더라"고 설명했다. 이후 아파트 관리실과 이야기한 뒤 원만하게 해결했고 이 일이 있고 난 뒤에는 집에 여러 장의 매트도 깔았다고 전했다.

그러자 30일 해당 글을 반박하는 'X 테러 뉴스의 아랫집입니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 글 작성자는 아파트 현관문 앞에 대변 테러를 당했다고 밝힌 사람의 아래층에 살고 있다고 주장하며 "제가 한 일은 아니지만, 윗집 사람이 쓴 글이 정말 어이없고 저렇게 뻔뻔할 수 있나 싶어서 글을 적는다"고 토로했다. 이어 "제가 이 아파트로 이사 온 건 지난 7월16일이다. 이삿날부터 이미 악몽은 시작됐다"며 "하루 종일 달리기 운동회를 연다. 밤이 아니라 새벽 2시까지 뛴다"고 주장하며 해당 사건은 누리꾼들의 관심이 집중된 바 있다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr