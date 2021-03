[보험 인싸되기]코로나 백신 접종 70만명…부작용 보장보험 없나요

[편집자주] 어려운 보험, 설명을 들어도 알쏭달쏭한 보험에 대한 정석 풀이. 내게 안맞는 보험이 있을 뿐 세상에 나쁜 보험(?)은 없습니다. 알기쉬운 보험 설명을 따라 가다보면 '보험 인싸'가 되는 길 멀지 않습니다.

[아시아경제 오현길 기자] 포르투갈 보험사 피델리다데 마카오 지사는 코로나19 백신 접종 후 사망이나 영구장애와 같은 부작용을 보장하는 상품을 출시했다. 16세부터 85세까지 보험 가입자가 백신 접종 후 30일 간 보장 받을 수 있다. 70세 이상은 보장의 50% 지급하는 상품이다. 마카오는 중국의약그룹, 아스트라제네카 등 제약사로부터 65만 명분의 백신을 확보, 자발적인 백신접종 프로그램을 시행하고 있다.

코로나19 백신 접종자가 70만명에 육박하고 있다. 백신 접종자가 늘어나면서 부작용을 호소하는 사람들도 늘어나고 있다. 해외에서는 코로나 백신 접종 부작용을 보장하는 보험이 등장하고 있지만 국내 보험업계에서는 아직까지 관련 움직임이 전무하다.

21일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 이날 0시 기준 추가 백신 접종자가 939명 늘어났다. 누적 67만6587명으로 우선 접종대상자 기준 접종률은 84.6%다.

백신 접종자 중 아스트라제네카 백신 접종자는 61만9100명, 화이자 백신 접종자가 5만7487명이다. 국내 인구(5200만명) 대비 접종률은 1.30% 수준이다.

백신 접종 이후 이상반응이 의심된다는 신고도 늘고 있다. 20일 0시 기준 백신 접종 후 이상반응 신고 건수는 누적 9757건이다.

이상반응 중 9641건은 예방접종 후 흔하게 나타날 수 있는 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 사례로 조사됐다. 89건은 아나필락시스 의심 사례로 나타났고 11건(신규 1건)은 경련 등 중증 의심 사례로 신고됐다.

아나필락시스 의심 사례 중 아나필락시스양 반응은 84건, 아나필락시스 쇼크 사례는 총 5건이다. 중증 의심사례 11건 중 경련 등 신경계 반응은 전일 대비 1건 늘어나 4건이며 7건은 중환자실에 입원한 사례다.

추진단은 "예방접종 후 이상반응, 사망 사례 등 신고는 백신과 인과성이 확인되지 않았다고 강조하며 역학조사를 실시해 인과성에 대해 판단할 계획"이라고 밝혔다.

해외에서도 정부나 보험사들이 백신 접종이 시작되면서 부작용에 대한 보장을 강화하고 있다.

일본에서 코로나19 백신 부작용 등으로 사망할 경우 5억원에 가까운 보상금이 지급한다.

다무라 노리히사 후생노동상은 지난 19일 열린 중의원(국회 하원) 예산위원회에서 코로나19 백신 접종자가 부작용 등으로 숨질 경우 건강피해구제 제도에 따라 일시금으로 4420만엔(약 4억6320만원)을 국가가 지급한다고 밝혔다.

AIA, 악사(Axa), 아비바(Aviva) 등 싱가폴 7개 생보사는 COVID-19 백신 관련 합병증으로 인한 입원을 보장하는 상품을 내놨다.

특히 GEL(Great Eastern Life)생명보험사는 자사 고객, 직원 및 직원의 가족들을 대상으로 보험금을 지급하며, 자사의 의료보험에 가입한 기존 고객은 코로나19 및 백신으로 인한 입원 및 치료에 대한 보장도 제공한다.

한편 국내에서는 코로나19 등 감염병에 대한 보험이 판매중이다.

교보라이프플래닛은 지난 1월 코로나19 등 특정감염병으로 사망시 보장받는 보험을 출시했다. 코로나19를 비롯한 메르스(MERS), 사스(SARS) 등 주요 특정감염병 사망을 보장받는 감염병 특화 보험이다. 보험료 500원으로 추가 비용 없이 1년 만기에 사망보험금 2000만원까지 보장받을 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr