"日정권 타격" 도쿄올림픽 관중 제한 경제손실 17조원

[아시아경제 조슬기나 기자] 올해 7~9월 개최되는 도쿄올림픽·패럴림픽 시 해외 관중을 받지 않기로 하면서 일본 정부가 기대했던 '올림픽 특수'는 사실상 어려워졌다. 국내 관중까지 50% 제한했을 때 경제 손실은 약 17조원에 달할 전망이다.

21일 마이니치신문 등에 따르면 미야모토 가쓰히로 간사이대 명예교수(이론경제학)는 도쿄올림픽·패럴림픽 해외 관중을 받지 않고 국내 관중을 50%로 제한했을 때 경제적 손실을 1조6258억엔(약 16조8800억원)으로 추산했다. 미야모토 교수는 "관광 입국을 목표로 하는 일본으로서는 영향이 크고, 방일 외국인의 경제적 공헌의 크기를 재인식하게 되는 결과"라고 지적했다.

앞서 일본 정부는 코로나19 확산세가 이어지자 대회 조직위원회, 국제올림픽위원회(IOC), 국제패럴림픽위원회(IPC)와 진행한 회의에서 도쿄올림픽·패럴림픽 해외 관중 수용을 단념하는 결정을 내렸다. 지난해 올림픽 1년 연기를 결정하면서 목표로 내걸었던 '완전한 형태의 개최'가 어려워진 것이다.

해외 관중을 받지 않는 올림픽은 역사상 처음이다. 요미우리신문은 해외 일반관중 포기가 일본 경제에 2000억엔(약 2조760억원) 정도의 마이너스 영향을 미칠 것이라고 보도했다. 올림픽 개최를 통해 정권을 부양하겠다는 스가 요시히데 총리의 전략에도 차질이 불가피하다. 올림픽 특수를 기대해온 관광업계 등도 낙담하는 분위기다. 아사히신문은 "완전한 형태의 개최는 좌절됐다"며 "도대체 대회가 열릴 것인가라는 의문에 마주하게 된다"고 보도했다.

