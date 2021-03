술 취해 대리운전 기사 목 조르고 머리 깨문 40대, 실형

[아시아경제 나한아 기자] 술에 취해 이유 없이 대리운전기사를 때리고, 신고를 받고 출동한 경찰관까지 때린 40대가 항소심에서도 실형을 선고받았다.

지난 20일 춘천지법은 상해와 공무집행방해 혐의로 기소된 A(43) 씨와 검찰이 낸 항소를 기각하고 징역 8개월을 선고한 원심을 유지했다고 밝혔다.

A 씨는 2019년 8월 27일 밤 원주시 한 주차장에서 술에 취해 아무 이유 없이 대리기사(59)의 멱살을 잡고 흔들며 목을 조르고, 머리 부위를 깨물어 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

또 당시 A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰을 밀치고 순찰차를 가로막았다. 경찰이 현행범으로 A 씨를 체포하려 하자 발로 걷어차 폭행하기도 했다.

재판부는 "죄질이 불량하고 동종 범행으로 실형을 포함해 여러 차례 형사처벌을 받은 전력이 있으나, 상해의 정도가 비교적 무겁지 않고 피해자들이 처벌을 원하지 않는 점 등을 종합하면 원심의 형은 적정해 보인다"라고 판시했다.

