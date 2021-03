[시승기]렉서스 뉴 LS500 '안락함으로 무장한 플래그십'

렉서스 뉴 LS500 시승기

[아시아경제 이창환 기자] 렉서스코리아가 대형 세단 뉴(New) LS 500과 LS 500h를 최근 출시했다. LS는 렉서스의 상징과도 같은 플래그십 모델이다. 렉서스가 지향하는 가치와 첨단기술, 미래 디자인 등 모든 것들이 LS에 담겨 있다.

렉서스코리아는 지난주 서울 잠실 롯데월드몰 내 렉서스 커넥트 투(CONNECT TO)에서 미디어 시승행사를 개최했다. 가솔린 모델인 LS 500을 타고 잠실에서 렉서스 안양 서비스시승센터를 왕복했다.

렉서스의 첫인상은 역시 '안정감'

LS 500을 몰아본 첫 느낌은 역시 안정감이었다. 부드러운 가속감과 고속에서도 느껴지는 편안함이 역시 '렉서스'라는 말이 나오게했다.

렉서스는 새로운 플랫폼 GA-L(Global Architecture - Luxury)을 통해 뛰어난 조정 안정성을 구현했다고 설명했다. 새 플랫폼을 통해 LS 500은 전고, 후드, 트렁크 높이 및 드라이빙 포지션이 기존 모델에 비해 낮고 가속과 코너링 시 차체 안정성이 높았다.

엔진 유닛과 드라이빙 포지션이 차량의 중심에 가깝고 배터리는 앞으로 배치돼 이상적인 전후 중량 배분을 실현한 것도 장점이다. 이를 통해 선회 시 민첩하고 안정적인 주행 성능을 발휘했다. 서스펜션은 노면 충격 흡수율이 강화돼 안정적인 주행감을 전달하며 에어 서스펜션이 적용되어 있어 플래그십만의 안락한 승차감을 전달했다.

V6 3.5L 트윈터보 엔진은 파워풀한 가속성능과 플래그십다운 정숙성, 그리고 뛰어난 효율성을 동시에 실현했다. 최고출력 422마력에 달하는 강력한 퍼포먼스를 제공하며 저회전 영역에서부터 강력한 토크를 발휘해 전 영역에서 강력한 가속감을 경험할 수 있다.

다이렉트 시프트 10단 자동변속기는 주행성능과 연비, 정숙한 주행에 기여하며 다이렉트한 반응과 빠른 변속감각, 그리고 뛰어난 성능을 자랑했다. 또한 변속 타이밍을 일정한 간격으로 세팅하여 변속 시 자연스러운 리듬감을 선사하며 부드러운 변속 감각을 제공한다. 토크 컨버터는 엑셀 페달을 밟는 순간 즉각적으로 응답하는 직결감을 실현했다.

날카로운 눈매의 헤드램프 인상적

외관 역시 변화를 줬다. 전체적으로 스타일리시하면서도 플래그십다운 중후한 밸런스를 절묘하게 갖춘 느낌이었다.

GA-L 플랫폼을 사용해 넓고 낮은 저중심 차체를 구현했으며 크고 과감한 렉서스의 시그니처 스핀들 그릴, 날카로운 눈매의 헤드램프와 풍부한 입체감으로 표현된 범퍼와 펜더로 강인한 인상을 부여했다.

그릴 색상은 다크 메탈릭으로 기함 모델의 카리스마를 표현하며 서브 라디에이터 그릴 디자인은 간결한 사각형 타입으로 변경돼 보다 균형감 있는 모습을 전달했다.

헤드램프는 통일감 있고 세련된 이미지를 전달하는 데 중점을 뒀다. 상단에는 LED 램프, AHS와 코너링 램프가 탑재돼 야간 시인성이 강화됐다. 헤드램프와 리어램프 모두 방향 지시등이 시퀀셜 타입으로 탑재돼 야간 주행 시 보다 시인성 높게 주행방향을 안내한다고 회사 측은 설명했다.

브랜드를 상징하는 스핀들 그릴의 테마는 후면 디자인에도 적용돼 통일감을 부여했다. 수평축의 장식은 차체를 넓어 보이게 하는 느낌이었다. 하이브리드 모델은 가솔린 모델과 다르게 범퍼 하단 중앙에 크롬 장식을 추가한 것이 특징이다.

운전에 집중할 수 있는 드라이빙 공간과 최상의 안락함을 전달하는 인테리어

새로운 LS는 앞좌석과 뒷좌석을 각각 다른 컨셉으로 디자인했다. 앞좌석은 운전에 집중할 수 있는 설계로 '드라이빙의 즐거움'을 느끼도록 했고, 뒷좌석은 '최상의 안락함'으로 차분하게 휴식을 취할 수 있는 여유로운 공간이 특징이라고 렉서스는 설명했다.

운전자를 위해 크기를 키운 헤드업 디스플레이(HUD)가 눈길을 끌었다. 새로운 LS 시리즈에는 24인치 대형 헤드업 디스플레이가 탑재돼 속도와 내비게이션 정보 등의 가독성을 높였다. 특히 HUD의 정보가 운전자 기준 약 3m 전방 도로 하단에 배치되기 때문에 시야에 방해가 적었다. 박막 트랜지스터(TFT) 백라이트 광학 렌즈 설계로 높은 밝기의 디스플레이 이미지를 구현하므로 시인성과 가독성도 뛰어났다.

예방 안전 기술 패키지인 렉서스 세이프티 시스템 플러스(LSS+), 후측방 제동 보조 시스템(RCTAB), 주차 보조 브레이크(PKSB)가 장착됐고 렉서스에서는 처음으로 순정 블랙박스와 하이패스가 기본 사양으로 제공됐다.

조작 역시 편해졌다. 렉서스의 인간 중심 인테리어 철학으로 운전자가 시트에 앉은 상태에서 자세나 시선의 변화를 최소화한 채 근접 조작으로 차량을 컨트롤할 수 있기 때문에 보다 안전하다는 설명이다. 사용 편의성 강화를 위해 12.3인치 터치 스크린 디스플레이의 위치를 운전석 쪽으로 더 가까이 이동시켜 운전의 조작성을 더 높였다.

실내의 거의 모든 부품은 가죽을 사용해 고급스러움을 더했다. 이를 위해서는 고도의 수공예 기술이 필요한데 타쿠미라고 불리는 렉서스 장인들의 오랜 숙련된 기술과 고급 질감의 소재가 어우러져 높은 감성 품질을 만들어 냈다고 회사 측은 강조했다. 레이저 커팅 기술을 접목해 목재와 금속을 대비시킨 도어 실내장식(오너먼트)으로 모던하면서도 품위있는 인테리어를 완성했다.

LS가 주로 회사 오너나 대표이사들이 탄다는 점을 고려했을때 뒷좌석의 편안함은 매우 중요했다. 실제로 뒷좌석에 앉아보니 웬만한 안마의자에 앉은 것처럼 편안했다.

플래티넘 사양에 적용된 오토만 시트는 넓은 레그룸과 온열기능을 포함한 리프레시(마사지) 기능을 제공했다. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템은 뒷좌석의 시트 포지션에 따라 자동으로 화면의 위치가 조정돼 최적의 시청각도를 제공했다. 또한 퀀텀 로직 이멀전(QLI) 테크놀로지가 적용된 23개의 스피커 마크레빈슨 레퍼런스 3D 서라운드 사운드 시스템으로 생생하고 풍부한 사운드를 전달했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr