차세대중형위성 1호 발사 연기…"소유스 발사체서 이상 발견'

[아시아경제 황윤주 기자] 20일 오후 3시 7분(현지시간 오전 11시 7분) 카자흐스탄 바이코누르 우주센터에서 발사될 예정이던 차세대중형위성 1호의 발사가 발사체에서 이상이 발견돼 연기됐다.

과학기술정보통신부는 이날 바이코누르 우주센터에서 발사 준비 중이던 '소유스 2.1a' 발사체에서 문제가 발견돼 이를 점검하기 위해 발사 일정을 연기했다고 밝혔다.

차세대중형위성 1호의 발사 용역 업체인 JSC 글라브코스모스사는 발사를 앞두고 소유스 발사체 시스템 최종 점검 중 발사체 상단(프레갓)의 제어시스템에서 문제를 발견하고 발사 일정을 연기했다.

소유스 2.1a 발사체는 3단 액체로켓(액체산소/케로신 사용)과 상단(프레갓 하이드라진/UDMH)으로 구성된 308t급 로켓으로, 위성 등 4.8t의 탑재체를 태양동기궤도에 올려놓을 수 있다.

이번 발사에서는 차세대중형위성 1호와 국내 대학생들이 개발한 큐브위성, 일본의 인공위성 등을 탑재하고 발사될 예정이다.

과기정통부는 "현재 JSC 글라브코스모스가 소유즈 발사체의 발사중단 원인을 분석하고 정상적인 발사 준비를 위해 시스템을 점검하고 있다"라며 "작업 완료 후 향후 발사 일정을 결정할 예정"이라고 설명했다.

차세대중형위성 1호는 지난 1월 22일 바이코누르 우주센터로 이동해 한국항공우주연구원 기술진이 50여 일간 기능점검, 연료주입, 발사체와 조립 등 발사준비 작업을 마쳤다.

차세대중형위성 1호는 500㎏ 중형급 위성 '표준플랫폼'으로 활용하기 위해 한국항공우주연구원이 주관하고 국내 항공우주기업들이 참여해 국내 독자 기술로 개발했다. 과기정통부 예산 1128억원, 국토부 451억2000만원 등 1579억2000만원이 투입됐다.

위성에는 해상도 흑백 0.5m, 컬러 2.0m급 광학카메라가 탑재돼 있어 발사 후 고도 497.8㎞의 태양동기궤도에서 활동하며 정밀지상관측 영상, 광역 농림상황 관측 영상, 수자원 관측 레이다영상 등을 제공해줄 것으로 기대된다.

