이해찬 "서울시장 선거 이긴듯… LH 땜에 위축될 필요 없어"

[아시아경제 조성필 기자] 이해찬 전 대표는 19일 서울시장 보궐선거와 관련해 "선거가 아주 어려울 줄 알고 나왔는데 요새 돌아가는 것을 보니 거의 이긴 것 같다"고 평가했다.

이 전 대표는 이날 '김어준의 다스뵈이다' 유튜브 방송에서 국민의힘 오세훈 후보의 내곡동 '셀프보상' 의혹과 관련해 "거짓말까지 하는 것을 보니 공직자의 기본이 안 돼 있다. 국장에게 전결권이 있었다는 것은 행정을 전혀 모르거나, 뻔뻔하거나 둘 중 하나"라면서 이같이 밝혔다. 그는 "1995년 서울시장 선거 때 박찬종 후보가 40%, 조순 후보가 20% 대를 유지해 거의 희망이 없었는데 결정적으로 박찬종이 떨어진 게 거짓말 때문"이라면서 "유신 찬양 글에 대해 사과하면 됐을 것을 잡아떼고 거짓말하다가 선거 열흘 남기고 폭망했다"고 말했다.

이 전 대표는 한국토지주택공사(LH) 사태에 대해 "우리는 관리를 잘못한 일이지만 오세훈 후보는 자기가 한 일이니, 차원이 다르다"라며 "이것 때문에 위축될 필요는 없다고 생각한다"고 강조했다. 윤석열 전 검찰총장에 대해서는 "그 양반은 수용하는 자세도 안 됐다"며 "헌법을 자꾸 강조하는데, 어떻게 헌법을 이야기하면서 허울이니 독재니 하는 용어를 쓰느냐"고 비판했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr