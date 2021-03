오늘 밤하늘에 한국산 별 하나 더 떠오른다[과학을 읽다]

한국항공우주연구원 차세대 중형위성 1호 오후3시7분 카자흐스탄서 발사

고성능에 가성비 갑, 국산화율 95%...위성 산업 활성화, 해외 시장 개척 노린다

[아시아경제 김봉수 기자] 오늘(20일)부터 밤 하늘에 '한국의 별' 하나가 추가됩니다. 한국항공우주연구원이 제작해 이날 오후3시7분(한국시간) 카자흐스탄 바이코누르 우주센터에서 발사되는 '차세대 중형위성 1호'가 그 주인공입니다.

▲ 17번째

1990년부터 시작돼 온 우리나라의 위성 제작 역사에서 차세대 중형위성 1호는 17번째를 차지합니다. 우리나라는 시험용, 학습용 성격이 강했던 우리별 1호(1992년), 2호(1993년)의 성공 이후 1996년 4월 '우주개발중장기기본계획'을 세워 본격적인 위성 제작 등 우주 개발에 뛰어 듭니다. 사실 그전까지 한국은 우주 개발의 불모지나 다름이 없었죠.

그동안 총 16개의 위성 개발이 완료됐는데, 소형 위성 8기, 아리랑위성 5기, 정지궤도 위성인 천리안 위성 3기로 구분됩니다. 이중 대부분은 5년 안팎의 수명이 끝나거나 발사에 실패해((과학기술위성2호) 폐기된 사태며, 차세대 소형위성 1호, 아리랑위성 3호, 3A호, 5호, 천리안 1호, 2A호, 2B호 등 7기만 운용되고 있습니다. 현재 제작 단계에 들어가 있는 것도 있습니다. 차세대 소형위성 1기, 초소형위성 군집시스템 11기, 아리랑위성 6호, 7호, 7A호, 차세대 중형위성 2호, 3호, 4호, 5호 등 19기가 이미 제작 중이거나 예정돼 있습니다. 정부는 또 대북 정밀 감시용 위성 제작을 위한 '415 프로젝트'를 추진 중이며, 미국 중심의 GPS의존을 탈피하기 위한 KGPS 위성 발사를 준비 중이기도 합니다.

▲명실상부한 국산 위성

차세대 중형위성 1호는 국내 독자 기술로 완성한 최초의 실용 위성이라는 의미도 큽니다. 대한민국은 30년이 넘는 노력 끝에 위성 독자 개발 및 기술 자립화 단계에 들어갔습니다. 우리별ㆍ과학기술위성 등 간단한 소형 위성은 논외로 치고, 그동안 한국은 실용위성을 제작하면서 대부분의 부품을 해외 수입에 의존해 온 것이 사실이죠. 아리랑위성까지만 해도 핵심 부품인 광학탑재체의 부품을 대부분 해외에서 조달했습니다.

그러나 이번 차세대 중형위성 1호에선 95%의 국산화율이라는 놀라운 실력을 보여줬습니다. 광검출기(CCD)를 제외한 나머지 부품을 모두 국산화하는데 성공했습니다. 광학모듈, 전자 광학부, 자료 전송부의 설계ㆍ조립ㆍ정렬ㆍ시험 등을 국내 기업, 연구기관들이 독자적으로 수행했습니다. 이를 통해 국내외 수요가 많은 해상도 50cm(흑백 기준) 광학탑재체를 국산화해 고유 모델을 개발했습니다. 위성과 통신하는 지상국, 위성을 조립하고 시험하는 과정도 기존의 항우연 시설 및 기술을 바탕으로 독자적으로 수행했습니다.

▲가성비 세계 최고

이 17번째 토종 별은 동급 대비 절반도 안 되는 비용으로 만들었지만 성능은 가장 뛰어난 가성비(가격 대비 성능) 갑(甲)을 자랑하기도 하죠. 이 위성이 장착한 정밀 광학 탑재체는 12km의 관측 폭에 흑백 0.5m, 컬러 2.0m의 해상도를 자랑합니다. 동급인 일본의 아스나로 1호와 비교했을 때 해상도가 동일하지만 관측 폭은 2km 넓습니다. 인도의 카르토샛2호의 경우도 관측 폭 9.6km, 해상도 흑백 0.8m 수준에 그쳐 비교가 안 되고, 이스라엘의 에로스-B호도 관측 폭 7km, 흑백 0.7m로 우리보다 성능이 떨어집니다. 페루의 페루샛1호의 경우 관측 폭은 14.5km로 넓지만 해상도(흑백 0.7m, 컬러 2.0m)는 떨어집니다.

특히 일본보다 59%, 페루보다는 29% 정도의 비용에 제작해 '가성비'로는 세계 최고 수준입니다. 1호기 기준 1579억원이 들어갔는데, 일본 아스나로 1호는 3000억원짜리고, 페루 페루샛1호는 4000억원 가까이 들었다고 합니다. 개발 기간도 1호기 5년, 2호기는 3년이어서 다른 나라들의 6~7년보다 훨씬 짧습니다.

▲ 주요 재원

이 똘똘한 가성비 갑 토종별은 어떻게 생긴 놈일까요? 탑재체와 위성 연료를 포함해 약 500kg의 무게입니다. 지상에서 497.8km 떨어진 궤도를 하루 1번씩 돕니다. 매일 오전 11시 한반도 상공을 지나면서 임무를 수행합니다. 임무 수명은 4년이며 약 1.1kW의 전력을 소모합니다. 직경 1.86m에 높이 2.89m의 크기로 태양전지판이 달려 있는 네모난 상자에 원통형 광학탑재체가 부착돼 있는 형상입니다. 지상 관측 및 변화 탐지, 농작물 작황 조사, 도시 계획 수립, 지도 제작 등 국토ㆍ자원 관리와 함께 해안ㆍ태풍ㆍ폭설ㆍ홍수ㆍ산불 피해 관측 등 재해ㆍ재난 대응을 위한 독자적 위성 영상자료를 확보하는 것이 이 아이의 주 임무입니다. 형제들도 있습니다. 정부는 2호기도 연이어 제작해 2022년 발사할 예정이며, 2단계로 산업체 주관으로 3기(3호 우주과학ㆍ기술검증, 4호 광역농림상황 관측, 5호 C-밴드영상레이다 수자원관측)을 더 쏘아 올릴 예정입니다.

정부는 이번 위성 개발을 통해 자신감을 얻어 산업체 기술 이전을 통한 위성산업 활성화와 해외 위성 수출 시장 개척을 노리고 있기 까지 합니다. 만약 오는 10월 첫 한국형 우주로켓 '누리호'의 발사가 성공할 경우 한국은 이제 세계 우주 강국들과 비슷한 수준의 반열에 들어 가게 됩니다. 독자적으로 우주에 뭔가를 보낼 수 있는 나라는 미국, 러시아, 중국, 인도, 일본, 유럽연합(EU) 등 소수의 나라들 뿐이죠. 앞으로 5년 동안은 밤 하늘을 지켜볼 때마다 이 아이를 찾아 봐주십시오. 우주에서 반짝이며 한반도의 안전을 지켜 줄 토종 별인 이 아이의 이름은 '차세대 중형위성 1호'입니다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr