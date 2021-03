[아시아경제 서소정 기자] 중앙선거관리위원회는 오는 4월 재·보선 후보자 등록을 마감한 결과 21개 선거구에서 71명이 등록해 평균 3.4대 1의 경쟁률을 보였다고 19일 밝혔다.

광역단체장 선거 가운데 서울시장 선거에는 13명이 출마해 최고 경쟁률을 기록했다. 부산시장 선거에는 6명이 후보로 등록했다.

울산 남구·경남 의령군 기초단체장 선거는 7명이 등록했다.

8개 선거구에서 치러지는 광역의원 선거에는 총 19명이 등록해 평균 2.4대 1의 경쟁률을 보였다.

기초의원 선거는 9개 선거구에서 26명이 등록했다.

