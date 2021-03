박영선·오세훈 50억대·안철수 1500억대 재산 보유

[아시아경제 서소정 기자] 더불어민주당 박영선·국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 50억원대 재산을, 국민의당 안철수 후보가 1500억원대의 재산을 각각 보유하고 있는 것으로 집계됐다.

중앙선거관리위원회는 19일 이런 내용을 포함해 4·7 재·보궐선거에 출마한 후보의 재산, 병역, 납세 등의 정보를 선거통계시스템을 통해 공개했다.

박영선 후보는 본인과 배우자, 아들의 재산으로 56억6912만원을 신고했다.

부동산은 본인 명의의 서울 연희동 단독주택(14억8600만원)과 배우자 명의의 일본 도쿄 아파트(9억7300만원) 및 서울 종로 오피스텔 전세권(6억4000만원)을 신고했다.

또 본인과 배우자, 아들 명의의 예금 25억2125만원, 배우자 명의의 셀트리온 등 주식 3986만원과 골프장 등 회원권 2억1900만원을 신고했다.

오세훈 후보는 본인과 배우자 합계 59억3086만원을 신고했다.

본인과 배우자 공동명의의 서울 강남구 대치동 연립주택 22억1600만원, 본인 명의의 광진구 전세보증금 11억5000만원 등 부동산으로 33억9100만원을 신고했다.

배우자 명의의 경기도 고양시 땅도 1억7844만원 신고했다.

본인과 배우자 예금 23억9492만원, 증권 11억9950만원, 배우자 소유 조각품 5500만원 등도 있다.

안철수 후보는 본인과 배우자 재산으로 총 1551억8060만원을 신고했다. 본인 소유의 안랩 주식 186만주의 가액이 1417억3200만원이다.

부동산으로 본인 명의 서울 노원구의 전세 3억3500만원을, 본인과 배우자 예금으로 114억7340만원을 각각 신고했다.

