美, WTO 한국산 철강·변압기 반덤핑 판정에 항소

[아시아경제 임철영 기자] 미국이 19일(현지시간) 한국산 철강제품과 변압기에 부과한 반덤핑과 상계 관계를 개정하라는 세계무역기구(WTO) 1심 판결에 불복했다.

WTO 분쟁 해결 절차에서 패널은 지난 1월 한국산 철강·변압기에 대해 불리한 가용정보(AFA) 조항을 적용해 고율의 반덤핑과 상계 관계를 부과한 미국의 조치 8건이 모두 협정에 부합하지 않는 다고 판단했다.

AFA 조항은 반덤핑 및 상계 관계 조사에서 특정 기업이 자료 제출 등에 협조하지 않으면 미국 상무부가 기업에 불리한 정보를 활용해 고의적으로 고율 관세를 산정하는 조사기법이다.

미국은 2015년 관세법 개정 이후 이듬해 2016년 도금강판 반덤핑 최종 판정을 시작으로 한국산 제품에 해당 조항을 적용했다. 이를 통해 최대 60.81%의 고율 반덤핑 및 상계 관계를 부과했다.

이에 한국 정부는 AFA 적용에 이의를 제기했으나 미국 정부가 고율 관세 조치를 지속하자 지난 2018년 WTO에 제소했고 지난 1월 승소했다.

미국이 이날 항소함에 따라 WTO는 분쟁해결기구 회의를 열고 해당 패널 보고서를 채택할 계획이었으나 미국의 항소로 회의를 취소했다.

미국측의 항소에 따른 확정 판정까지는 적지 않은 시일이 걸릴 전망이다. 현재 항소를 맡는 기구에는 판사 역할을 하는 위원이 부족한 상황이기 때문이다. 규정에 따르면 3명의 위원이 분쟁을 심리해야 하지만 그간 불만을 표명해온 미국이 후임자 인선을 보이콧하면서 기구 운영에 차질이 생겼다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr