[아시아경제 서소정 기자] 대한의사협회 중앙선거관리위원회는 19일 의협 용산임시회관 7층 회의실에서 치러진 제41대 의협 회장 선거에서 기호 1번 임현택 후보가 유효표의 29.7%, 기호 3번 이필수 후보가 26.74%를 얻었다고 발표했다.

결선 우편 투표는 이달 23일부터 26일 오후 6시까지, 전자투표는 25일 오전 8시부터 오후 10시, 26일 오전 8시부터 오후 6시까지다. 개표는 26일 오후 7시 이후 실시된다.

