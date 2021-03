복지부 "숭고한 의 실천 4인, 의사상자로 인정"

[아시아경제 서소정 기자] 보건복지부는 19일 '2021년 제1차 의사상자심사위원회'를 열어 고(故) 박덕만, 고 이문구, 고 최민락씨 등 3명을 의사자로, 김진운씨를 의상자로 각각 인정했다고 밝혔다.

의사자와 의상자 등 의사상자는 직무 외 행위로 위해(危害)에 처한 다른 사람의 생명 또는 신체를 구하기 위해 자신의 생명과 신체의 위험을 무릅쓰고 구조행위를 하다가 사망하거나 상처를 입은 사람이다.

의사자인 박덕만씨(사고당시 75세)와 이문구씨(사고당시 66세·마을이장)는 마을 침수피해를 막는 작업을 하다가 빗물에 휩쓸리는 사고를 당해 숨졌다.

최민락씨(사고당시 37세)는 지난해 5월 경기 성남시 수도권제1순환고속도로(서울외곽순환고속도로)에서 추가 교통사고를 막고자 후방 조치를 하던 중 다른 차량에 치어 사망했다.

의상자인 김진운(사고당시 47세)씨는 추락하는 차량에서 사람을 구조하려다 부상을 입었다.

