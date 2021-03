中 외교부, 알래스카 회담 '화약냄새' 진동(종합)

중국 대내외 정책 무리하게 공격, 전적으로 미국 책임

양제츠, "미국 인종차별 문제부터 해결", 중국 인권에 대해 무책임한 발언

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 외교부가 18일(현지시간) 미국 알래스카에서 열린 미ㆍ중 고위급 회담이 시작부터 '화약 냄새'로 가득했다며 이는 전적으로 미국의 책임이라고 19일 밝혔다. 앞서 중국 매체들은 중ㆍ미 알래스카 고위급 회담(2+2)에서 미국 측이 외교적 결례를 범했다면서 미국 측을 맹비난했다.

자오리젠 외교부 대변인은 19일 정례브리핑에서 "중국 대표단이 미국 알래스카 도착했을 때 알래스카의 추운 날씨뿐만 아니라 주인인 미국이 손님을 대하는 태도도 느꼈다"며 말문을 열었다. 자오 대변인은 이어 "미국 측이 모두 발언 시간을 크게 초과했고, 중국의 대내외 정책을 무리하게 공격하고 분쟁을 일으켰다"고 비난했다.

그는 이날 모두 발언이 평소보다 길고 더 드라마틱했다면서 이는 양국 관계에서 드문 일이라고 말했다. 그는 또 "모두 발언은 애피타이저일 뿐이며 그 뒤에는 하이라이트인 메인 메뉴가 있다"면서 미국이 중국과 함께 갈등을 관리하고 중ㆍ미 관계의 건강하고 안정적 발전을 추진하기를 희망했다. 그는 그러면서 "우리는 중국이 어떠한 내정 간섭도 허용하지 않는다는 것을 미국이 분명히 알기를 바란다"고 경고했다.

자오 대변인은 아울러 "우리는 이번 대화가 쌍방이 소통을 강화하고 갈등을 관리하며 협력을 전개할 좋은 기회로 여긴다. 이번 대화는 앞으로 한동안 중ㆍ미 관계의 발전을 이끄는 중요한 의의가 있다"고 말했다.

이날 오전(베이징 시간) 시작된 회담은 토니 블링컨 국무장관과 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 미국 대표로, 중국에선 양제츠 공산당 외교 담당 정치국원과 왕이 외교 담당 국무위원 겸 외교부장이 각각 참석했다.

회담은 초반부터 거친 언사가 오가는 험악한 분위기 속에서 시작됐다.

포문은 블링컨 국무장관이 열었다. 블링컨 장관은 미국은 규칙에 기초한 질서 강화에 전념하고 있다며 중국의 행동이 글로벌 안정성을 유지하는, 규칙에 기초한 질서를 위협한다고 비판했다. 그는 이어 "미국은 신장 지역을 포함해 중국의 행동에 대한 깊은 우려를 논의할 것"이라며 홍콩, 대만, 미국에 대한 사이버 공격, 동맹을 향한 경제적 강압이 대화에 오를 것이라고 압박했다.

설리번 보좌관은 "우리는 갈등을 추구하지 않고 치열한 경쟁을 환영하지만 우리 국민, 친구들을 위해 원칙을 옹호할 것"이라고 가세했다.

양 정치국원도 곧바로 반격했다. 그는 "미국은 인권 문제(인종차별)가 많다"면서 "미국은 자신들의 문제를 해결하지 못하면서 중국의 인권과 민주주의에 대해 무책임한 발언을 하고 있다"고 맞받아쳤다.

양 정치국원은 이어 중국 인민들은 중국 공산당 지도부와 중국의 정치체제를 진심으로 지지하고 있다"면서 "중국 사회와 체제를 바꾸려는 시도는 헛수고가 될 것"이라고 목소리를 높였다

왕 부장은 "홍콩 등 중국 내정에 대한 심각한 간섭은 중국민들 사이에서 강한 분노를 불러일으켰다"면서 우리(중국)는 이를 단호하게 반대한다고 말했다. 그는 이어 "우리가 출국하기 직전 홍콩 관리들에 대한 제재 조치를 발표한 것은 정상적인 환대 방식이 아니다"며 "주권과 존엄성을 지키려는 중국민들 확고한 의지를 흔들지 못할 것"이라고 불쾌감을 여과 없이 드러냈다.

왕 부장은 그러면서 "미국이 동맹이라는 이유로 일부 국가의 말에 귀를 기울이고 심지어 그들의 잘못된 말과 행동으로부터 그들을 보호한다면 국제 관계가 정상적으로 발전하기 어려울 것"이라고 경고했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr