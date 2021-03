'단일화 수용 安' 명장 한신에 비유하며 "훌륭한 책략" 극찬한 홍준표

[아시아경제 강주희 기자] 홍준표 무소속 의원이 19일 국민의힘의 단일화 요구를 수용하겠다고 밝힌 안철수 국민의당 서울시장 후보를 중국 한나라 명장 한신에 비유하며 극찬했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "김종인 (국민의힘 비상대책위원장) 몽니에 굴복하는 것도 한신의 굴욕처럼 훌륭한 책략"이라며 이같이 말했다.

홍 의원은 "늘 머뭇거리던 안 대표가 이번에는 전격적으로 김종인 안을 수용한 결단을 높이 산다"면서 "김종인의 승리가 아니라 안철수의 포용"이라고 칭찬했다. 이어 "나를 버릴 때 기회가 온다. 승패를 떠나 그게 소인배 정치와 다른 아름다운 모습"이라며 "이제 단일 대오로 정권 탈환의 장정에 함께 가자"고 말했다.

앞서 안 후보는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "국민의힘 김종인 비상대책위원장과 오세훈 후보가 요구한 단일화 방식을 수용하겠다"고 밝혔다.

안 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 야권 단일 후보를 결정짓기 위한 여론조사 방식을 두고 갈등을 빚은 바 있다. 국민의힘은 유선전화 10%를 포함한 여론조사 방식을 고수했고, 국민의당은 100% 무선전화 방식을 주장하면서 이견을 좁히지 못했다.

한편, 오 후보도 이날 기자회견을 통해 안 후보가 주장한 여론조사 무선전화 비율 100%를 전격 수용하겠다는 입장을 밝혔다.

안 후보와 오 후보가 모두 각자 제시한 단일화 안을 수용하겠다고 선언하면서 투표용지가 인쇄되는 오는 29일까지 단일화를 위한 추가 협상을 이어갈 예정이다.

