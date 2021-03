서울시, 성산대교 남단 23일 전면개통…2025년까지 1등교로 개선

성산대교 남단 접속교(317m), 램프 4개소(650m), 접속육교(45m) 보수·보강

성산대교 본교 성능개선공사 4월부터 시작

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 노후화된 성산대교를 보수·보강하기 위해 성산대교 북단 성능개선공사를 지난해 11월에 완료한데 이어 남단 성능개선 공사를 완료하고 23일 0시부터 전면 개통한다고 22일 밝혔다.

서울시는 이번에 성산대교 남단의 접속교(317m)와 램프 4개소(650m), 접속육교(45m)등을 보수·보강했다. 1980년 건설된 성산대교는 연장 1455m, 폭 27m로 내부순환도로(마포구 망원동)와 서부간선도로(영등포구 양평동)를 잇는 한강에서 통행량이 일일교통량 16만대 이상으로 20만대 이상인 한남대교 다음으로 일일교통량이 많은 한강의 주요 교량이다.

2017년 3월에 착수한 성산대교 성능개선공사는 성산대교의 많은 교통량을 감안하여 시민불편을 최소화하기 위해 북단→남단→본교 3단계로 나누어 순차적으로 실시되고 있다. 지난해 11월 완료된 성산대교 북단 성능개선공사는 접속교(212m)와 램프 2개소(100m)를 철거하고 교량 상부의 슬래브가 전면 교체 완료됐다.

서울시는 성산대교 본교 성능개선공사를 4월부터 시작해 성산대교 본교 880m의 구조물 보수·보강은 물론 교량 상부 슬래브(Slab)를 오는 2025년 12월까지 교체한다. 성산대교는 총 중량 32.4t까지 차량만 통행이 가능한 2등교에서 총 중량 43.2t까지의 차량도 통행이 가능한 1등교로 성능이 개선된다.

김진팔 서울시 도시기반시설본부장은 “공사기간 중 시민의 교통편의를 위해 임시가교를 설치해 기존 차로수인 왕복 6차로가 그대로 유지된다”며, “임시가교 등 공사구간을 통과하는 운전자는 시속 50㎞ 이하의 속도로 서행 운전하거나 가양대교, 양화대교 등 우회도로를 이용할 것을 당부드린다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr