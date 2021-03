올해 고화소 스마트폰 카메라 45%까지 확대… “고화소 카메라 전성시대 열린다”

[아시아경제 구은모 기자] 스마트폰 카메라 성능이 향상되면서 중저가 스마트폰에도 고화소 카메라 탑재 비중이 높아지고 있다. 올해는 4800만 화소 이상의 고화소 카메라를 적용한 스마트폰의 비중이 전체의 절반 수준으로 늘어날 전망이다.

19일 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치의 스마트폰 카메라 트래커에 따르면 지난해 4분기 판매된 스마트폰 중 후면 쿼드(4개) 카메라를 탑재한 스마트폰 비중이 전체의 36%를 차지하며 전년 동기 대비 24%포인트 증가한 것으로 나타났다. 반면 단일 카메라를 탑재한 스마트폰의 비중은 전년 동기 대비 13%포인트 하락하며 16%를 기록했다.

고화소 카메라에 대한 수요가 높아지면서 2019년 10%였던 4800만화소 이상의 고화소 카메라 탑재 비중이 지난해는 30%까지 증가했다. 카운터포인트리서치는 이런 흐름은 올해도 이어져 해당 비율은 45%까지 확대될 것으로 전망했다.

이러한 추세는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 1,000 등락률 -1.21% 거래량 15,685,601 전일가 82,900 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 -1.09%.... 최근 5일 외국인 412만 249주 순매수오늘 하락나왔죠? 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 강한 반등나옵니다“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 가 지난 17일 공개한 ‘갤럭시A’ 시리즈에서도 확인할 수 있다. 삼성은 A시리즈로는 처음으로 글로벌 언팩 행사를 통해 제품을 공개했는데, 이번에 공개된 A52와 A72에는 중저가 제품임에도 후면카메라가 ▲6400만화소 메인 카메라 ▲1200만화소 초광각 카메라 ▲500만화소 광각카메라 ▲500만화소 심도 카메라 등 쿼드 렌즈로 구성됐다.

이동근 카운터포인트리서치 연구원은 “최근 삼성은 중저가 라인인 A시리즈에 고성능 카메라를 탑재하면서 가성비를 선호하면서도 고성능 카메라를 원하는 소비자들의 요구를 충족시키고 있다”며 “삼성은 중저가 제품에서의 경쟁력을 확보해 시장 확대로 경쟁이 심화되고 있는 중저가 시장에서의 영향력을 점차 확대할 수 있을 것으로 보인다”이라고 분석했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr