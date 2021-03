[오후장 인기검색종목 PICK5] 현대코퍼레이션홀딩스, 케이씨티, 케이씨에스..

'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 주식 투자 대결 부문에 대한민국 대표 주식 AI로 출연하여 주목받고 있는 라씨 매매비서가 오늘 분석한 인기 검색 종목은 현대코퍼레이션홀딩스(+27.13%), 케이씨티(+25.92%), 케이씨에스(+24.43%), 성안(+19.66%), 휴마시스(+16.19%)이었다.

라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해서 AI매매신호를 전송한다. 라씨 매매비서의 2021년 2월 10일 기준 최근 1년간 평균 적중률은 72.8%, 평균 수익률은 41% 이상으로 높은 성과를 나타내고 있다.

한편, 라씨 매매비서는 지난 'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 프로그램에서 AI와 인간의 실전 주식 투자 대결에 대한민국 대표 주식 AI로 출연해 안정적인 투자로 전문가들에게 긍정적인 반응을 이끌어낸 바 있다.

라씨 매매비서에서는 현재 로그인 없이 무료로 종목의 AI매매신호를 확인해 볼 수 있다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

케이씨티 케이씨티 089150 | 코스닥 증권정보 현재가 9,990 전일대비 1,810 등락률 +22.13% 거래량 39,607,772 전일가 8,180 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 글로벌 임상결과 발표!! 주목해야 할 “ㅇㅇㅇ백신” 핵심 수혜 株! 케이씨티, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승세에 17.11% ↑오늘 확인하셨나요?!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 상장발표 단숨에 급등합니다!! close , 성안 성안 011300 | 코스피 증권정보 현재가 742 전일대비 91 등락률 +13.98% 거래량 112,736,682 전일가 651 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 윤석열 종친, 이재명 친구…정치테마주 '주가조작' 잡아낸다전기차 新 수혜주!! 이번주 ‘ㅇㅇㅇ’ 강세! 주가 올라갑니다성안, 주가 634원.. 전일대비 0.63% close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 7,020 전일대비 660 등락률 +10.38% 거래량 14,755,293 전일가 6,360 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 글로벌 제약사와 “면역세포” 대규모 계약체결!! ‘주가급등’ 자부합니다신사업 찾는 제약바이오 '기대와 우려'‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close , 현대상사 현대상사 011760 | 코스피 증권정보 현재가 19,650 전일대비 1,550 등락률 +8.56% 거래량 5,209,120 전일가 18,100 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 현대상사, 커뮤니티 활발... 주가 14.64%.[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일"현지 통신이 끊겼다"…미얀마 진출 국내 기업 비상 close , 케이씨에스 케이씨에스 115500 | 코스닥 증권정보 현재가 9,750 전일대비 990 등락률 +11.30% 거래량 13,299,534 전일가 8,760 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 케이씨에스, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승세에 5.02% ↑오늘 확인하셨나요?!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 상장발표 단숨에 급등합니다!!케이씨에스, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승세에 7.41% ↑ close

