"전기차 따라…음향발생기 시장도 고성장"

[아시아경제 이창환 기자] 전기자동차에 인위적으로 소음을 발생시키는 음향 발생기 시장이 전기차와 함께 동반 성장할 것이라는 전망이 나왔다.

한국자동차연구원은 22일 '전기차에 안전과 감성을 더하는 음향 발생기' 보고서를 내고 이같이 밝혔다.

연구원은 "전기차는 시동을 걸었을 때나 저속 주행 시에 배기음이 발생하지 않아 보행자 안전을 위협하는 새로운 문제점이 발생하고 이에 인위적으로 별도의 소리를 발생시킬 필요가 있다"며 "전기차 음향 발생기는 보행자 안전을 위한 필수 부품으로 주요국에서는 장착이 의무화됐다"고 설명했다.

유럽연합(EU)의 경우 2019년 7월부터 전기차 및 하이브리드차는 20km/h 이하에서 56데시벨(dB) 이상의 배기음을 내도록 음향 발생기 의무 장착을 시행했고 미국은 2019년 9월부터 생산되는 모든 전기차 및 하이브리드차에 30km/h 속도 미만에서 의무적으로 배기음 발생을 시행했다. 우리나라의 경우 작년 7월부터 저소음 자동차 배기음 발생 장치 장착 의무화를 시행했다.

보고서는 많은 완성차기업들이 의무 장착 이전부터 가상 음향 발생기를 자체 개발해 적용하고 있다고 했다. 닛산은 30km/h 미만에서 소음으로 인식되지 않는 주파수(600Hz ~ 2.5kHz)를 발생시키는 VSP(Vehicle Sound for Pedestrians)를 스위치 형식으로 장착했다.

제너럴모터스(GM)는 64km/h 미만일 때 발생하는 수동 버튼식 음향 발생기를 플러그인하이브리드(PHEV) 모델 볼트(Volt)에 조기 장착했다. 현대모비스는 전면 그릴을 음향 진동판으로 활용하여 소리를 발생시키는 외부 음향발생기(AVAS)와 내부 가상 배기음(ASD)도 개발해 전기차 외 다양한 차종에 적용했다.

양재완 한국자동차연구원 선임연구원은 "전기차 음향 발생기 시장은 장착 의무화에 따라 전기차 시장과 동반 성장할 전망이며, 보행자 경고 외에 개성 있는 사운드나 운전 보조 등 차별화된 기능이 확대 적용될 것"이라고 말했다.

