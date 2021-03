[아시아경제 김희윤 기자] 소상공인연합회는 제4대 회장 선거를 위한 후보자 등록 결과 현 부회장인 오세희 한국메이크업미용사회중앙회장이 단독 입후보했다고 19일 밝혔다.

다음 달 8일 치러지는 선거에서 오 후보는 의결권 있는 정회원의 과반수 참석과 과반수 찬성을 얻으면 회장에 당선된다.

오 후보는 ▲업종별 맞춤 협업화 사업·소상공인 비대면 판매촉진 지원 등 소상공인 지원 사업 활성화 ▲소상공인 상권 DB 등 소상공인 전용 플랫폼 구축 ▲소상공인 정책 제작소 설립 등의 공약을 제시하며 소상공인 혁신·상생·통합의 생태계를 구축하겠다고 밝혔다.

오 후보는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 소상공인들의 생존이 경각에 달린 상황"이라며 "소상공인들의 눈물을 닦아주며 힘을 모아 소상공인의 새로운 미래를 개척하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

