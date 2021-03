링크애드, 옥외광고 정보 플랫폼 서비스 선보여

광고사는 간편하게 옥외광고 매물 등록, 광고주는 손쉽게 매물 검색·문의

지도 기반 옥외광고 정보 총망라된 플랫폼 … 광고 효과·비용 절감 기대

지도기반 옥외광고 정보 플랫폼 ‘링크애드(Link Ad)’가 3월 첫 서비스를 선보인다.

링크애드의 옥외광고 정보 플랫폼은 옥외광고 매물을 보유한 광고사와 옥외광고를 희망하는 광고주가 이용할 수 있는 서비스다.

핵심 기능은 옥외광고 매물을 지도 검색으로 손쉽게 파악할 수 있다는 점이다. 현재 위치를 기준으로 주변에 광고가 가능한 옥외광고 매물을 지도에 표시하며, 필터 검색으로 광고를 희망하는 매체(디지털 사이니지, 배너, 버스정류장 등)를 찾을 수 있다.

또한 광고의 가시적인 효과를 예측하기 위해 인구 현황, 유동 인구 등 지역 통계를 상세히 제공하고, 원하는 매물이 지도에 없으면 광고사에 직접 매물을 요청할 수 있다.

옥외광고 매물을 보유한 광고사는 간편하게 매물 등록할 수 있으며, 직접 등록한 옥외광고 매물 정보를 지도와 함께 한눈에 보여줄 수 있다. 옥외광고를 희망하는 광고주에게 지도 기반 상세 정보를 지속적으로 업데이트 할 수 있다.

옥외광고를 희망하는 광고주는 지도로 손쉽게 매물 검색·문의 할 수 있다. 위치 기반 기술로 구현해 내 주변에 등록된 옥외 매물을 지도로 한 눈에 불 수 있고, 매물을 선택하면 옥외광고판 사진과 상세 정보는 물론, 광고사로 직접 전화할 수 있는 문의 연결 서비스도 무료로 이용할 수 있다.

링크애드 관계자는 “(주)링크애드는 '옥외 광고 정보 플랫폼 BM 특허 출원' 및 '인하대학교 개인투자조합 투자 유치'를 통해 3월부터 안정적으로 ‘링크애드’ 정식 서비스를 시작했다. 앞으로도 '대한민국 모든 옥외광고를 한 눈에 찾아 보는 플랫폼'으로서 합리적이고 투명한 옥외광고 시장 문화를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 현재 링크애드 모든 서비스는 무료로 이용할 수 있으며, 오픈 기념 이벤트로 회원가입 후 광고 매물을 무료로 등록할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr