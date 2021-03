'K-위성' 시대 열린다…차세대 중형위성 1호 내일 발사

카자흐스탄 우주센터에서 오후 3시7분 발사...독자 제작한 '가성비甲' 국산 위성

[아시아경제 김봉수 기자] 'K-위성' 시대를 열어할 '차세대 중형위성 1호'가 발사돼 임무에 들어간다.

과학기술정보통신부는 20일 오후 3시7분쯤(한국시간 기준) 카자흐스탄 바이코누르 우주센터에서 국내 기술로 제작된 ‘차세대중형위성 1호’가 소유즈 로켓에 실려 발사된다고 19일 밝혔다. 과기정통부는 발사 상황에 대해 당일 오후 2시15분부터 유튜브를 통해 실황 생중계할 예정이다.

차세대 중형위성 1호는 설계부터 부품 제작, 조립까지 대부분 국내 자체 기술로 제작한 위성이다. 핵심 부품인 광학탑재체(위성용 카메라)의 경우도 광검출기를 제외한 나머지 모든 부품이 국내 기술로 채워졌다.

차세대 중형위성 1호는 조립 완료 후 지난 1월 바이코누르 우주센터로 이동했으며 50여 일간 기능점검, 연료주입, 발사체와 조립 등 발사준비 작업을 성공리에 모두 완료했고 소유즈 2.1a 발사체에 탑재되어 발사될 예정이다. 발사 후 약 64분 경에 발사체에서 분리되고, 이어 약 38분 후(발사 후 약 102분 뒤)에 노르웨이 스발바드(Svalbard) 지상국과 최초로 교신할 예정이다. 이를 통해 차세대중형위성 1호가 정상적으로 임무궤도에 안착했는지 확인할 수 있을 것으로 예상된다.

차세대 중형위성 1호는 발사 후 고도 497.8km의 궤도에서 6개월간의 초기 운영 과정을 거쳐 10월 이후부터 본격적인 표준영상제품을 사용자에게 제공할 계획이다. 용도는 국토·자원관리, 재해재난 대응 관련 공공부문 수요 대응 및 국가공간정보 활용 서비스 제공을 위한 정밀지상관측 영상 제공 등이다.

정부는 차세대 중형위성 1호 제작을 통해 500kg급 차세대 중형위성 표준 플랫폼을 확보하는 한편 정밀 지상관측용 고성능 위성을 민간 차원에서 독자적으로 개발해 수출할 수 있는 길을 열었다고 보고 있다. 특히 동급 타국 위성 대비 절반 이하의 가격에 제작됐지만 성능은 앞서 있어 국제 경쟁력도 확보했다는 평가다.

위성 개발 및 발사를 주도해 온 한국항공우주연구원은 이를 위해 제작 과정에서 국내 업체들을 대거 참여시켜 기술을 전수해왔다. 앞으로 2호도 제작해 2022년 발사할 예정이며, 2단계 사업으로 더 성능이 나아진 3호, 4호 등도 계속 궤도에 올릴 계획이다.

