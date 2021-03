우리은행 인공지능 상담봇·챗봇 고도화로 'AI 상담 통합 플랫폼' 구축

[아시아경제 송승섭 기자]우리은행은 인공지능(AI) 상담봇 도입과 챗봇 고도화를 위한 우선협상대상자 선정을 마치고 ‘AI 상담 통합 플랫폼’을 구축한다고 19일 밝혔다.

AI 상담봇은 AI 기술을 활용해 예·적금 만기와 대출 연체, 각종 사고신고 등 단순 업무에 정확한 답변을 제공하는 서비스다. 구체적인 상담이 필요한 경우에는 상담직원에게 연결해 준다.

우리은행은 해당 봇의 도입으로 고객 대기 시간이 단축돼 고객만족도가 올라가고, 상담직원의 전문화와 효율성 역시 증대될 것으로 기대하고 있다.

또 현재 자사 애플리케이션(앱) 'WON뱅킹‘의 위비봇이 고객의 질문 의도를 정확히 파악할 수 있도록 챗봇 고도화도 추진할 계획이다.

우리은행 관계자는 “이번 사업을 통해 상담 대기시간 단축을 통한 고객 만족도 향상 및 상담직원 역량 강화가 기대된다”며 “미래형 고객 커뮤니케이션 센터로의 진화를 위해 디지털 혁신을 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.

