배달앱 입점한 보신탕집, 동물단체 항의에 뒤늦게 퇴출…"아직도 먹나" vs "소비자 권리 침해"

[아시아경제 허미담 기자] 보신탕 업체가 배달 애플리케이션(앱)에 입점했다가 동물단체의 항의로 입점이 취소된 가운데 이를 둘러싼 누리꾼들의 의견이 엇갈리고 있다. 개 식용 자체를 문제 삼으며 동물단체의 조치를 응원하는 목소리도 있는 반면 일각에서는 소비자의 선택권을 침해했다는 비판도 나오고 있다.

동물자유연대는 지난 16일 공식 페이스북을 통해 "많은 시민들이 일상적으로 사용하는 배달앱에 보신탕 업체가 입점했다는 제보가 들어왔다"며 "확인해보니 보신탕 간판까지 내건 업체가 버젓이 입점 중이었다"고 말문을 열었다.

이어 "공문을 통해 해당 업체인 쿠팡이츠에 개고기 판매 업체 입점 제한과 더불어 향후 대책 마련을 요청했다"고 밝혔다.

단체는 "보신탕을 비롯한 개고기는 축산물위생관리법상 축산물에 포함되지 않아 생산 과정과 결과물에 대해 어떠한 규제도 이루어지지 않는다"며 "또한 식품위생법에서 규정한 동물성 식품 원료에도 개 또는 개고기가 제외됨에 따라 식품으로서 위생 및 품질에 대해 어떠한 관리도 이루어지지 않는다"고 지적했다.

또 "식품위생법 제7조에서는 식품 또는 식품첨가물에 관한 기준 및 규격(식품공전)을 고시하고, 이에 맞지 않는 식품을 판매하거나 판매 목적으로 조리, 유통할 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다"며 "즉 식품공전에 기재되지 않은 개고기나 보신탕 등을 조리, 판매하는 행위 역시 처벌 대상이지만, 식약처는 여전히 단속과 처벌에 대한 책임을 회피하고 있다"고 꼬집었다.

그러면서 단체는 "국민 건강에 심각한 위협이 되는 식품이 배달앱에서까지 버젓이 판매되고 있는 상황에 동물자유연대는 심각성을 느끼고 개선책을 요구했다"고 말했다.

이와 함께 단체는 쿠팡이츠로부터 회신받은 공문을 공개했다. 단체는 "(쿠팡이츠 측이) 내부에서 사용하는 가이드라인이 존재했으나 업로드 과정에서 일부 누락이 된 것으로 보인다면서 앱에 올라와 있던 보신탕이나 개고기 메뉴를 전부 삭제하고, 단일품목으로 개고기만 취급하는 업체는 삭제 조치했다"고 밝혔다.

그러면서 "문제가 된 쿠팡이츠를 비롯해 다른 배달앱 역시 보신탕 및 개고기를 혐오식품으로 규정해 판매를 금지하고 있다"며 "우리 사회는 점점 개 식용 종식을 향해 나아가고 있다. 완전한 개 식용 종식을 위해 법과 제도 역시 국민 정서를 반영하여 개선돼야 한다"고 목소리를 높였다.

이를 두고 누리꾼들은 다양한 반응을 보였다. 단체의 조치에 찬성하는 이들은 "요즘같이 음식이 풍족한 시대에 왜 아직도 개를 먹는지 이해하지 못하겠다", "전국적으로 개고기 시장이 줄어드는데 왜 판매하는지 모르겠다", "개고기를 굳이 배달 서비스까지 해야 하나" 등의 반응을 보였다.

반면 일각에서는 "소나 돼지는 먹으면서 개한테는 왜 이렇게 극성인지 모르겠다", "시켜 먹는 사람 마음 아니냐", "소비자의 권리를 침해하는 거 아니냐" 등의 지적도 나왔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr