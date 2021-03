美 국채금리 1.7% 돌파‥뉴욕 증시 하락 출발

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 2%를 넘어서는 물가 상승률을 상당 기간 용인하겠다고 밝힌 후, 미 10년물 국채 금리가 1.7%대로 치솟았다. 채권 금리 상승 영향으로 미 증시는 내림세로 출발했다.

18일(현지시간) 오전 미 10년물 국채 금리는 장중 1.74%까지 상승했다. 30년물 금리는 2.5%대로 올라섰다.

10년물은 지난해 1월24일 이후 가장 높은 수준이고 30년물의 경우 2019년 8월 이후 최고치다.

하루 전 파월 의장은 올해 물가 상승률 예상치를 2.4%, 근원 물가 상승률은 2.2%로 전망하면서도 기준 금리 인상 계획이 없음을 강조했다. FOMC 위원들의 점도표도 2023년까지 금리 인상이 없을 것으로 예고했다.

CNBC 방송은 파월 의장의 발언은 물가 상승률이 높아져 채권값이 하락할 것이라는 투자자들의 우려가 반영된 것이라고 전했다.

채권 금리 상승 속에 이날 뉴욕 증시 주요 지수는 일제히 하락 출발했다.

하루 전 최초로 3만3000선을 돌파했던 다우존스30산업평균지수는 0.03%, S&P500지수는 0.5% 하락하며 출발했다. 금리 상승의 영향을 크게 받는 나스닥 지수는 1.2%의 큰 낙폭으로 거래를 시작했다.

애플은 1.5%, 테슬라는 2% 하락하며 거래를 시작했다.

