美 주간 신규실업수당 청구 77만건...다시 증가

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 지난주 미국의 신규실업수당 청구 건수가 예상외로 증가한 것으로 나타났다. 미국 내 상당수 주가 코로나19가 유발했던 경제 봉쇄를 해제하는 가운데서 의외의 결과라는 평가가 나온다.

18일(현지시간) 미 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 77만건으로 전월 7만2500건에서 증가했다고 밝혔다.

이는 예상치 70만건도 크게 넘어선 수치다. 전문가들은 신규 실업수당 청구가 감소할 것으로 예상했지만 다른 결과가 나왔다.

전주의 청구 건수도 당초 71만2000건에서 상향 조정됐다.

2주 이상 실업수당을 청구한 계속 실업수당 청구 건수는ㄴ 412만4000건으로 414만2000건 대비 소폭 줄었지만 역시 예상치 407만건을 웃돌았다.

한편 이날 함께 발표된 필라델피아 연방준비은행의 제조업 지수는 51.8로 1973년 4월 이후 가장 높은 수준을 보였다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr