블링컨, "일본군 위안부는 심각한 여성 인권 침해"

[아시아경제 유인호 기자] 토니 블링컨 미국 국무부 장관은 18일 “2차 세계대전 당시 일본군에 의한 것을 포함해 여성에 대한 성적 착취는 심각한 인권침해라는 것을 우리는 오랫동안 이야기해왔다”고 밝혔다.

블링컨 장관은 이날 KBS가 방영한 인터뷰에서 일본군 위안부 문제에 대해 “우리는 과거에도 그랬으며 지금도 우리의 친한 친구이자 파트너인 한국과 일본이 화해의 정신으로 이러한 문제를 해결하도록 강력히 격려하고 있다”며 이같이 말했다.

블링컨 장관은 과거 국무부 부장관 시절에도 한미일 협력 강화를 위해 노력했다. 당시 한국과 일본이 2015년 발표한 위안부 합의에도 관여한 것으로 알려지는 등 위안부 문제에 대해 관심이 높다.

그는 위안부 역사를 왜곡한 마크 램지어 미국 하버드대 로스쿨 교수의 논문에 대해 "그 논문을 알지 못한다"고 말했다.

그는 최선희 북한 외무성 제1부상의 담화에 대한 질문에 “평양에서 말한 바는 들었지만 대북 정책 검토를 하는 지금 제가 듣고 싶은 목소리는 우리 친한 파트너들의 것”이라고 답했다.

북미 싱가포르 합의 계승 여부에 대해서는 “우리는 대북 정책을 검토 중이며 여기 한국에 있는 우리 파트너들의 관점을 충분히 알 수 있도록 매우 주의 깊게 듣고 있다”고 강조했다.

미국의 대북특별대표가 공석이라는 지적에는 “상대적으로 짧은 시간 내에, 앞으로 수주, 확실히 몇 달 안에는 (새 대표를) 볼 수 있을 것”이라고 밝혔다.

