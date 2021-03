"팔팔 끓였으니 됐잖아"…남은 음식 모아 다시 끓여준 동태탕집 논란

'음식 재사용' 고발…구청에 증거 자료 제출

관할구청 측 "위반 확인되면 행정처분 예정"

[아시아경제 김봉주 기자] 경남 창원의 한 동태탕집에서 '곤이'(알 종류)를 재사용했다는 주장이 제기됐다.

17일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 '음식물 쓰레기로 장사하는 곳을 알립니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A 씨는 음식 재사용을 목격하고 식당 직원에게 항의했지만 제대로 된 사과는 받지 못하고 오히려 적반하장 식의 태도로 나왔다고 주장했다.

지난 11일 밤10시께 친구와 동태탕집을 찾은 A 씨는 곤이를 추가한 동태탕을 주문했다. 주방이 잘 보이는 자리에 앉은 A 씨는 무심결에 조리 과정을 지켜봤다. 두부 등 채소를 용기에 깔끔하게 보관하는 모습을 본 A씨는 식당이 청결하다고 생각했다. 하지만 이 생각은 오래가지 않았다.

주방 직원은 다른 손님이 먹다 남긴 음식을 큰 냄비에 붓더니, 다시 육수를 넣고 끓이기 시작하는 황당한 장면을 목격했다. A 씨가 "음식을 재탕하는 거냐"며 항의하자 직원은 "개밥 주려고 끓였다"고 해명했다.

A 씨는 이튿날 식당 사장에게 전화해 이 사실을 알렸고, 얼마 뒤 해당 직원으로부터 전화가 걸려왔다. A씨에게 해당 직원은 "20만 원 줄 테니 약값하고 넘어가자" "냉동 곤이 녹이는 데 시간 걸려서 그랬다" "상한 음식 아닌데…팔팔 끓여줬지 않느냐"고 말했다. A 씨는 해당 식당을 관할 구청에 신고했다.

해당 식당에서 유사한 경험을 했다는 사람도 나왔다. 2년 전께 이 식당을 방문했다는 한 누리꾼은 "동태탕에서 상한 맛이 나서 물어봤더니, 새벽에 끓여놔 상한 것 같다고 너스레를 떨었다"면서 "다시는 안 오겠다고 하고 가게를 나섰는데, 아직도 그렇게 장사를 하다니"라고 었다.

현재 해당 음식점은 문을 닫은 것으로 전해졌다. 진해구청은 접수된 민원과 현장 점검을 바탕으로 식품위생법 위반 여부를 조사 중이다.

남은 음식을 재사용하다 발각되면 15일 영업정지 행정처분을 받거나, 3년 이하 징역 또는 3,000만 원 이하 벌금이 부과된다.

