일본, 긴급사태 해제 후에도 한국 등과 '비즈니스 트랙' 중단 유지

[아시아경제 정동훈 기자] 일본 정부가 코로나19 긴급사태 해제 후에도 외국인의 신규 입국을 중단하는 정책을 지속한다는 방침을 세웠다.

18일 일본 주요 언론에 따르면 일본 정부는 한국, 중국 등 11개 국가·지역에 대한 '비즈니스 트랙 ' 왕래도 계속 중단하기로 결정했다. 다만 국외 체류 일본인의 귀국, 재류 자격을 보유한 외국인의 재입국, 특별한 사정이 있는 외국인의 신규 입국은 기존과 마찬가지로 인정한다.

일본 정부는 지난해 10월부터 비즈니스 관계자, 기능실습생 등 이른바 중장기체류자의 입국을 재개했다. 하지만 영국에서 변이 바이러스가 확산한 것을 계기로 지난해 12월 신규 입국을 중단했다. 올해 1월 긴급사태 재발령을 계기로 한국, 중국 등과의 비즈니스 트랙도 중단했다.

일본 정부는 현재 도쿄도, 사이타마·가나가와·지바현 등 수도권 4개 광역자치단체에 발효 중인 코로나19 긴급사태를 이달 21일을 끝으로 해제한다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr