담양교육지원청, 담양군청 발간 도서 기증받아

생태도시 담양에서 배우다

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청(교육장 김철주)은 지난 17일 담양군청에서 발간한 도서 ‘생태도시 담양에서 배우다’ 800여 권을 기증받아 관내 초·중학교에 배부한다고 18일 밝혔다.

도서는 지속 가능한 생태도시 탄생의 역사, 문화 생태 공원 조성, 담양의 명소와 축제 소개, 환경 지킴이 프로젝트, 도시 생태 경관 조성 과정, 지속 가능한 생태도시 미래 비전 등을 소개하고 있다.

기증받은 도서는 초등 3, 4학년 사회 수업, 마을 학교 및 마을 교육과정 운영, 생태환경 자율 동아리, 담양연합학생회 지역 환경 지킴이 활동 등에 교재로 활용될 예정이며 학년말에는 도서 내용을 바탕으로 생태 골든벨, 사진 전시 등 나눔 활동을 계획하고 있다.

김철주 교육장은 “우리 지역에서 나고 자란 학생들이 담양에 대해 자긍심을 가지는 것이 중요하다. 이를 바탕으로 우리 학생들이 아름다운 생태환경을 잘 보존하고 살기 좋은 담양을 지킬 수 있는 인재로 성장할 수 있을 것이다”며 “기증받은 자료를 잘 활용해서 천년 담양을 넘어 또 다른 천년을 이어가는 담양인을 기르는 데 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

담양교육지원청은 지난 3월 학교장 연찬회에서 기증 도서 안내 및 활용 방안을 협의했다.

또 2020년부터 담양군으로부터 예산을 지원받아 담양에코센터 연계 찾아가는 생태환경교육, 자율 동아리, 교육공동체 대상 생태환경 교육 등 기후변화 대응 생태환경교육을 진행하고 있다.

