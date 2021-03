[아시아경제 유인호 기자] 세르게이 라브로프 러시아 외교부 장관이 3월 23일부터 25일까지 한국을 방문한다고 외교부가 18일 밝혔다.

라브로프 장관은 정의용 외교부 장관과 25일 한러 외교장관 회담을 하고 양국관계, 한반도 문제, 실질 협력, 국제 현안 등에 대해 의견을 교환할 예정이다.

양 장관은 회담 전날인 24일 양국 수교 30주년을 기념해 양국 외교부가 주최하는 '한러 상호교류의 해' 개막식에 참석한다.

원래 상호교류의 해는 지난해였지만, 코로나19로 인해 제대로 치르지 못한 점을 고려해 1년 연장했다.

당초 라브로프 장관 방한도 수교 30주년을 계기로 지난해 방한할 예정이었다.

개막식은 방역 수칙을 준수하며 양국 귀빈 50명이 참석한 가운데 양국 외교장관 축사, 조형물 점등식, 합동 재즈공연 등으로 진행된다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr