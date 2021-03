담양군, 현장 중심 세정서비스 ‘마을 세무사’ 운영

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 지난해에 이어 올해도 현장 중심의 세정서비스 제공을 위한 ‘찾아가는 마을 세무사 제도’를 운영한다고 18일 밝혔다.

‘마을 세무사’란 세무사들의 재능 기부를 통해 지역 내 취약계층, 영세사업자, 전통시장 상인 등 세무사 이용이 어려운 주민들의 세금 고민 해결을 위해 무료로 세무 상담 서비스를 제공하는 제도다.

담양군은 김문용(담양), 한재욱(광주 북구), 백인준(광주 북구) 등 세무사 3명의 재능기부로 마을 세무사를 운영하고 있다.

군은 3월부터 봉산면에서 상담과 홍보를 시작해 ‘찾아가는 이동민원실’과 연계해 운영되며, 코로나19 대응 단계에 맞추어 이장 회의 등 각종 회의를 활용 운영될 계획이다.

이를 통해 경제적 여건으로 전문적인 세무 상담을 받기 어려운 주민들에게 국세, 지방세 등 복잡하고 다양한 세금 관련 문제에 대한 해결책을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “앞으로도 현장에서 국세와 지방세 등 세금과 관련해 전문적인 상담을 받을 수 있도록 찾아가는 마을 세무사 운영을 지속 추진하겠다”며 “적극적인 홍보를 통해 더 많은 군민이 마을 세무사 제도를 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

