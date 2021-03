호식이두마리치킨, ‘Clean week’로 전 가맹점 고객 맞이 이상 無!

상생 프랜차이즈 대표 브랜드 호식이두마리치킨(대표: 홍윤원)이 3월 셋째 주를 전 가맹점 ‘Clean week’로 정하고 가맹점 외부 간판 및 튀김기, 후드, 싱크대, 냉장고, 조리도구 등 위생과 관련된 모든 부분에 대한 세부 점검 및 가맹점 내·외부 환경 개선을 진행하고 있다.

이번 ‘Clean week'는 호식이두마리치킨의 2021년 경영 기조인 Q.S.C (Quality, Service, Cleanliness) 강화의 일환으로 진행되며, 수도권에서부터 제주까지 전 가맹점의 자체적인 위생 점검, 개선과 더불어 각 본부 임직원들도 가맹점 환경 개선 활동을 지원하며 위생 강화에 함께 힘쓴다.

호식이두마리치킨은 이번 가맹점 ‘Clean week’를 시작으로 3월 중 전사적인 Quality No.1 선포식을 계획하고 있으며, QR코드를 활용한 대고객 서비스 강화, 가맹점 매뉴얼 재정립, 가맹점 관리 앱 도입 등을 차례로 준비하며 QSC강화에 더욱 박차를 가하고 있다. 위생에 대한 기준이 더욱 엄격해지고 고객의 눈높이도 높아지고 있는 만큼 자체적인 QSC강화 시스템을 도입하여 제품의 품질과 위생 환경을 모두 한 단계 업그레이드 시키겠다는 방침이다.

호식이두마리치킨 관계자는 “최근 코로나19 바이러스 확산 등 위생에 대한 중요성이 날로 커지고 있다”며 “브랜드 전반에 걸친 QSC 강화를 통해 품질, 서비스, 위생에 있어 고객감동을 실현하는 브랜드로 거듭 나겠다”고 전했다.

