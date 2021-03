우리카드, '삼성화재 당신에게 좋은보험' 카드 인기

삼성화재 제휴 상품 보험료, 12개월 장기할부 서비스·청구 할인

장례비용보상플랜보험 제휴 통한 폭 넓은 혜택 입소문

[아시아경제 기하영 기자]우리카드와 삼성화재는 지난 2월 출시한 기업·단체 전용 상품 '삼성화재 당신에게 좋은보험'카드가 큰 인기를 끌고 있다고 18일 밝혔다.

이 카드는 삼성화재에서 지정한 일시납 연간보장 상품 보험료를 카드로 결제 시 장기할부 서비스와 청구할인 혜택을 주는 것이 특징이다. 장기할부 서비스는 12개월할부로 이용할 수 있으며, 장기할부 이용 시 카드이용금액에 따라 월 최대 1만5000원까지 청구할인 혜택을 받을 수 있다.

여기에 전국 영화관(CGV, 롯데시네마, 메가박스)에서 1만2000원 이상 결제하면 3000원 청구할인(월 1회, 연간 6회)과 스타벅스, 투썸플레이스 등 커피전문점에서 5000원 이상 결제 시 1000원 청구할인(월 5회) 등 혜택도 제공된다.

상품의 주요 타겟층인 4050세대 고객들의 호응은 폭발적이다. 비슷한 구조의 다른 제휴카드에 비해 혜택의 폭이 훨씬 크다는 점과 제휴 상품의 든든한 장례비용보장에 대해 고객 만족도가 높다는 분석이다.

양사는 제휴카드의 성공적인 출시와 빠른 시장 안착을 기념해 내달부터 이 카드로 결제할 수 있는 보험 상품도 대폭 확대할 예정이다. 이 중에는 삼성화재의 대표 인기 상품인 자동차보험과 주택화재보험까지 포함돼 해당 카드의 인기는 더욱 높아질 것이라 기대된다.

관련 프로모션도 진행된다. 다음 달부터 올해 연말까지 해당 카드로 삼성화재 제휴 상품을 결제하면 장기할부 무이자 서비스를 받을 수 있으며, 전월 이용금액 합계 30만원 이상 이용 시에는 기존 제공됐던 청구 할인 혜택도 늘어난다.

연회비는 국내전용은 1만8000원, 해외겸용(JCB)은 2만원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr