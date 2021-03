강남 한복판, 작지만 강한 국제학교 비비안앤스탠리 입학설명회 개최

서울시 강남역 중심부에서 새로운 컨셉의 국제형 교육을 하고있는 비비안앤스탠리 강남 인터내서날 스칼라스 (VSGIS)가 입학설명회를 개최한다. 이번 설명회는 해외 고등학교 및 대학교 진학을 목표로하는 중, 고등학교 자녀를 둔 학부모를 대상으로 진행된다.

지난 2월 27일에 1차 설명회를 가졌으며, 3월 27일 2차 설명회가 예정되어 있다. 코로나로 인하여 참석인원에 제한을 두고 있어 사전 참가 신청자 대상으로만 진행한다. 오전 11시에 설명회를 시작하며 학부모들과 동행한 학생들을 대상으로는 11시 30분부터 학교의 디베이트 수업을 재학생과 함께 수강하는 기회도 제공할 예정이다.

입학설명회에서는 학교 소개 프레젠테이션뿐만 아니라 최신 진학 동향에 대해 분석한 정보도 제공되어 새롭게 바뀐 입시트렌드에 맞춘 준비를 할 수 있도록 하고 있다. VSGIS는 2009년부터 축적된 진학, 입시관련 자료들을 통해 현재 학생들의 장, 단점을 분석하여 개개인의 진학 목표를 상회하는 결과를 낼 수 있도록 지도하고 있다.

VSGIS 교장 조창욱 박사는 “학교 선택에 있어서 가장 고려해야 할 점은 학교의 차별성과 교사들의 우수성입니다. 학교를 통해 학생들의 장점이 더 돋보이고 우수한 교사를 통해 진로 희망에 따른 성적 및 활동들을 세세하게 살펴 줄 수 있는 학교를 선택하는 것이 가장 중요합니다. 학교가 잘하는 것이 아닌 학생이 잘하는 학교가 명문학교입니다.” 라며, “외부의 사설 컨설팅과 학원을 통해서가 아니라 재학하는 학교에서 이 모든 것들을 제공해 줄 수 있는 학교를 선택해야 합니다.” 라고 말했다.

실제 VSGIS에서는 주중 하루를 ‘Club & Spec Day’로 지정하여 자칫 소홀해지거나 무의미하게 보낼 수 있는 시간들을 해당 전공의 선생님들과 전문 대학 진학 카운셀러들의 직접 지도로 학생들의 과외활동 및 진학활동까지 세밀하게 관리하고 있다. 현재 학생들의 진로목표에 따라 학생기자 활동, 각종 대회 참가, 봉사활동, 논문 및 출판까지 다양한 활동을 진행하고 있다.

또한 VSGIS는 학생들의 졸업 이후의 대학생활을 고려하여 아카데믹한 영어 실력을 향상시키는데 중점을 두고 있으며 Debate, Public Speaking, 토플, SAT, Essay Writing 등 다양한 활동을 정규수업시간에 배정하여 중점적으로 지도하고 있다.

학교 관계자는 “이번 설명회는 학교에 대한 정보만 얻는 것이 아니라 입시관련 최신 분석 정보를 들을 수 있어서 우리 아이들에게 맞는 활동을 계획하고 시행할 수 있는 좋은 기회가 될 것이니 많이 참석하셔서 두 번 다시는 잘못된 정보나 소문만 믿고 시간을 낭비하는 일 이 없었으면 한다.”고 전했다.

입학설명회 및 학교에 대한 정보는 VSGIS 홈페이지나 입학사무처를 통해 확인할 수 있다.

