3기 신도시 넘어…전국 개발사업 투기 의혹 '정조준'

정부합동 특별수사본부, 37건 내·수사 착수

3기 신도시 16건…21건은 지역 개발 사업 등

신고센터 접수 50여건 사실관계 확인

다음 주 피의자 소환 전망

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원 등의 부동산 투기 의혹과 관련, 정부합동 특별수사본부(특수본)의 수사가 속도를 내고 있다.

18일 특수본에 따르면 전날까지 특수본이 내·수사에 착수한 사건은 37건, 대상자만 198명에 달한다. 지난 12일 16건·100여명과 비교하면 단 5일 만에 두 배가량 늘어났다. 이 가운데 3기 신도시 관련은 16건, 나머지 21건은 지역 개발 사업에서 불거진 의혹으로 전해졌다. 경찰 관계자는 "내·수사 대상에는 공무원과 공공기관 직원, 일반인 등이 모두 포함돼 있다"며 "수사의 중심은 3기 신도시이지만 지역 도시개발공사 등의 개발사업과 관련한 투기 의혹 등도 포함돼 있다"고 설명했다.

LH의 상급기관인 국토교통부에 대한 전격적인 압수수색도 수사 대상 확대의 신호탄으로 해석된다. 특수본은 이번 압수수색에 대해 "처음 의혹이 불거진 LH 전·현직 직원 15명과 관련해 이뤄졌다"고 밝혔으나, 정보 흐름을 파악하는 과정에서 추가적인 수사 대상이 나올 가능성도 배제할 수 없다. 여기에 각 지방자치단체에서 개발사업 등과 관련한 투기 의혹에 대해 자체 조사에 나선 만큼 수사의뢰가 추가로 들어오면 특수본의 내·수사 건수는 한층 늘어날 것으로 예상된다.

경찰 신고센터를 통한 신고·제보도 잇따르고 있다. 지난 15일 개설한 뒤 이날 오전 현재까지 총 243건이 접수됐다. 특수본은 이 가운데 50여건의 제보에 대해 신빙성 여부를 확인하고 있다.

특수본 수사단장을 맡고 있는 최승렬 국가수사본부 수사국장은 "다음 주부터는 수사대상자들에 대한 소환도 일부 이뤄질 것"이라며 "압수물 분석과 추가 압수수색, 소환 등을 속도감 있게 진행하고 있다"고 말했다.

