디포렌식코리아, 몸캠피싱·피씽 무료 상담 실시

‘몸캠피싱’이 급증하고 있다. 몸캠피씽은 스마트폰으로 음란채팅을 하자고 유혹한 뒤, 해킹파일을 피해자의 스마트폰에 심어 빼낸 정보로 금품을 요구하는 디지털 성범죄다. 코로나19로 인한 재택 생활이 길어지고, 온라인 기기 활용도 늘어나면서 몸캠피싱 피해도 늘었다는 분석이 나온다.

이러한 몸캠피씽을 차단하는 디포렌식코리아는 다년간 구축한 데이터베이스를 토대로 유포차단 솔루션, 24시간 모니터링 서비스를 제공하고 있다.

특히 상담을 진행한 뒤 즉각적으로 영상의 유포 차단에 임하고 있으며, 작업을 완료한 이후에도 실시간 모니터링 작업들을 제공한다.

디포렌식코리아 관계자는 “인터넷 협박 및 스마트폰 해킹이 결합된 사기인 몸캠피씽의 해결을 위해선 기술력이 필요하다”며 “기술력이 확보되지 않은 곳을 이용했을 때는 피해의 규모만을 스스로 키우는 셈”이라고 말했다.

한편, 디포렌식코리아는 지난 8월 서울 여의도 켄싱턴호텔 15층 그랜드스테이션홀에서 열린 ‘2020 대한민국 지속가능 혁신리더 대상’ 시상식에서 몸캠피싱 대처 업체 디포렌식코리아가 보안 및 안전 부문 대상을 수상했다.

