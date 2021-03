CJ제일제당, '고메 바삭쫄깃한 탕수육' 출시

중화 간편식 시장 개척 나서



[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당 '고메' 브랜드가 중화 간편식(HMR) 시장 개척에 나선다.

CJ제일제당은 '고메 바삭쫄깃한 탕수육'을 출시했다고 18일 밝혔다. 중화식 튀김요리 시장을 창출하고 고메 짬뽕, 짜장과 함께 라인업을 구축해 '고메 중화식'을 대형 카테고리로 키우겠다는 계획이다.

'고메 바삭쫄깃한 탕수육'은 CJ제일제당의 차별화된 기술로 탕수육의 바삭한 식감을 강화한 제품이다. 우선 CJ제일제당 제분 노하우 기반의 전용 튀김옷을 개발해 입혔고, 특히 '멀티 히팅(Multi-heating)' 기술로 제품을 바삭하게 튀기고 오븐에 다시 구워냈다. 에어프라이어 15분 내외 간편조리로 가정에서도 갓 만든 바삭하고 쫄깃한 탕수육을 언제든 즐길 수 있다는 점이 큰 장점이다.

탕수육 원육과 소스의 질도 높였다. 돼지고기 등심을 먹기 좋은 크기로 큼직하게 썰고 속을 꽉 채워 고기 식감을 향상시켰다. 소스는 과일과 야채를 듬뿍 담고 전문 셰프의 노하우로 새콤달콤한 맛을 제대로 구현했다. 차별화된 패키징 기술로 편의성도 높였다. 자체 기술로 개발한 소스 전용 스팀 파우치를 적용해, 소스 봉지째 전자레인지에 넣고 돌렸을 때 터지지 않고 안전하게 데워지도록 했다.

CJ제일제당은 디지털 빅데이터 분석과 소비자 조사를 통해 탕수육 관련 고객의 요구를 면밀하게 파악했다. 약 7조4000억원 규모로 추산되는 중화요리 외식 시장은 최근 4개년 평균 5% 성장하고 있다. 탕수육은 짬뽕, 짜장 다음으로 선호도가 높다.

중화 간편식은 시장 형성 초기 단계로, 아직 독보적 제품이나 브랜드가 없는 상황이다. 이에 CJ제일제당은 '고메 바삭쫄깃한 탕수육'의 차별화된 맛 품질로 외식과 배달의 중화식 수요를 끌어오겠다는 계획이다. 더불어 '중화식은 외식과 배달음식'이라는 인식을 깨는 혁신 제품으로 육성시킨다는 방침이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr