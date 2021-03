동작구 온라인 마케팅 전문가 양성

19일~4월30일 만 39세 지역내 거주 또는 소재 대학 졸업생 등 30명 모집... 소셜 플랫폼 활용한 광고 기획, 홍보영상 제작, 마케팅 전략 등 교육 및 취업연계

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 이슈에도 불구하고 ‘2020 방송통신비 조사 보고서’에 따르면 온라인 광고비는 7조2732억원으로 전년대비 11.5% 성장, 올해에는 9.4% 증가한 7조9569억원으로 전망한다.

그 중 모바일 광고는 지난해 5조5244억원으로 전년대비 18.8% 성장하는 등 매년 가파른 증가세를 이어갈 것으로 예상한다.

이에 동작구(구청장 이창우)가 오는 12월까지 청년 30명을 대상으로 SNS, 유튜브 등 온라인 마케팅 전문가를 양성해 기업 인턴 근무를 통한 직무 경험을 제공, 취업을 연계하는 프로젝트를 추진한다.

구는 이번 사업을 통해 온라인 광고 전문인력이 부족한 영세기업에는 실무중심의 온라인 마케팅 노하우를, 청년에게는 직무경험의 기회를 제공해 지역경제를 활성화한다.

앞서 지난달 사업수행기관을 선정, 프로그램 기획·진로설계지원·교육환경 관리 등을 담당할 총괄매니저 1명을 공모해 선발했다.

교육대상은 소비 트렌드 파악이 수월하고 SNS·인터넷 쇼핑 등에 익숙한 만 39세 이하 관내 거주 청년 또는 소재 대학 졸업생 등 30명이다.

참여를 원하는 주민은 19일부터 4월30일까지 한국직업개발원 홈페이지에서 신청하면 된다.

선발된 교육생은 5월부터 7월까지 노량진청년일자리센터 또는 동작구어르신일자리센터에서 ▲페이스북, 네이버 등 소셜 플랫폼을 활용한 광고 기획 ▲마케팅 홍보영상 제작·실습 ▲마케팅 전략 기획, 포트폴리오 제작 등 구인시장 수요를 고려한 맞춤형 직무교육 프로그램을 수강할 수 있다. 다만 사회적 거리두기 단계에 따라 변동될 수 있다.

수료교육생(80% 이상 출석)에 한해 정규직 전환율이 높은 구인기업의 인턴십 기회를 제공, 미취업자·중도 교육포기자에 대한 사후 관리도 지속적으로 실시할 계획이다.

자세한 사항은 일자리정책과로 문의하면 된다.

윤소연 일자리정책과장은 “코로나19 장기화에 따른 지역 경제 침체에 대응해 포스트 코로나를 대비할 수 있는 인재를 적극 양성하겠다”며 “지역 특성에 맞는 맞춤형 일자리를 발굴해 지속가능한 일자리를 창출하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr