[뉴욕증시 특징주]폴크스바겐·테슬라·쿠팡·플러그파워

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 독일 폴크스바겐이 쏘아 올린 전기차 경쟁의 여파가 이틀째 뉴욕증시를 흔들고 있다. 회계 문제가 불거진 플러그파워는 두 자릿수의 하락률을 보이고 있다. 쿠팡은 연이틀 하락 중이다.

17일(현지시간) 전기차업체 테슬라 주가는 3.4% 하락해 거래를 시작했다. 테슬라는 하루 전에도 4%대의 하락률을 보인 바 있다.

이는 독일 폴크스바겐이 공격적인 전기차 공급 계획과 배터리 공장 신설 계획을 내놓으면서 테슬라의 전기차 시장 지배력이 약화했다는 평가의 영향이다.

다만 테슬라는 거래 개시 후 시간이 흐르며 낙폭을 1%대로 축소하고 있다.

중국의 대표 전기차 업체인 니오의 주가도 3.8% 하락 중이다. 포드 자동차도 0.5%의 내림세를 보이고 있다.

폴크스바겐의 미국 주식예탁증서(ADR)는 7.6% 상승 중이다. 폴크스바겐의 ADR은 하루 전에도 10%나 치솟았다. 폴크스바겐은 독일 증시에서도 11%의 상승세를 타고 있다.

전자상거래 업체 쿠팡의 하락세도 눈에 띈다. 쿠팡은 이날 2.3%하락 중이다. 쿠팡은 지난 15일 거래에서 상장 후 처음 50달러대로 거래를 마쳤지만, 이틀 연속 약세를 보이며 46달러 선에서 거래 중이다. 쿠팡의 공모가는 35달러였다.

사업보고서 발표 지연 영향으로 플러그파워는 이날도 10%대의 낙폭을 보이고 있다. 플러그파워는 하루 전에도 8% 하락했었다.

플러그파워는 SK그룹이 최대주주인 수소에너지 업체다.

