박영선 "박원순 피해자께 진심으로 사과…용서 받고 싶다"

"제가 모든 것 짊어지고 갈 것"

피해자 A 씨, 기자회견서 민주당 비판

"피해호소인 명칭으로 제 피해 사실 축소하려 해"

[아시아경제 임주형 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 사건 피해자를 향해 "사과하고 용서도 받고 싶다"고 밝혔다.

박 후보는 17일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 피해자를 향해 "참 힘든 하루였을 거라 생각한다"라면서 "진심으로 위로를 전한다"며 이같이 말했다.

이어 "회견에 제 이름이 언급됐다. 맞습니다. 제가 후보입니다"라며 "제가 진심으로 또 사과 드리고 용서도 받고 싶다"라고 강조했다.

그러면서 "저희 당 다른 분들에게 하고 싶은 이야기는 모두 제게 해달라. 제가 모든 것을 짊어지고 갈 것"이라며 "지난 이야기도 앞으로의 이야기도 모두 제게 달라"라고 했다.

박 후보는 "부족함이 많지만 더욱 겸허한 마음으로 용서를 구한다"라고 거듭 강조했다.

성추행 피해자 A 씨는 이날 서울 중구 한 호텔에서 열린 서울시장 위력성폭력사건 공동행동(공동행동)이 개최한 '멈춰서 성찰하고, 성평등한 내일로 한 걸음' 기자회견에 참석해 "피해 사실을 인정하지 않는 듯 전임 시장에 대해 박수치는 사람들의 행동에 무력감을 느낀다"고 심경을 토로했다.

이어 "저의 회복을 위해 용서하고 싶다. 그러나 지금 상황에서 과연 누구를 용서할 수 있는지 의문이 들고 직면한 현실이 두렵다"며 "피해호소인 명칭과 사건 왜곡으로 극심한 2차 가해를 묵인하는 상황들은 처음부터 모두 잘못된 일"이라고 강조했다.

민주당 측 사과가 부족하다고 지적하기도 했다. A 씨는 "이낙연 민주당 전 대표, 박영선 후보가 사과했지만 어떤 것에 대한 사과인지 명확하게 짚어주지 않았다는 생각이 든다"라며 "민주당에는 소속 정치인의 중대한 잘못이라는 책임만 있었던 게 아니고, 피해호소인이라는 명칭으로 제 피해사실을 축소·왜곡하려 했다"고 비판했다.

또 "사과를 하기 전에 사실에 대한 인정과 그리고 후속적인 조치가 있어야 된다"며 "지금까지 사과는 진정성도, 현실성도 없는 사과라고 생각한다"고 강조했다.

한편 이날 A 씨의 기자회견 이후 민주당 또한 사과의 뜻을 전하기도 했다.

신영대 민주당 중앙선거대책위원회 대변인은 이날 서면 논평을 내고 "(피해자가) 공개석상에 나오는 것 자체가 굉장한 용기가 필요했을 것"이라며 "다시 한 번 깊이 사죄드린다"라고 고개를 숙였다.

이어 "그간 피해자께서 겪었을 고통은 누구도 헤아릴 수 없을 것"이라며 "위력 앞에서 목소리를 낼 수 없었던 피해자 분의 고통을 생각하니 마음이 더욱 무겁고 숙연해진다"라고 덧붙였다.

그러면서 "이와 같은 일이 재발되지 않도록 모든 조치를 강구할 것"이라고 강조했다.

