베일 벗은 준프리미엄급 '갤럭시A' 시리즈… 중저가 시장 잡을까

삼성전자, 갤럭시 A52, 갤럭시A52 5G, 갤럭시A72 등 갤A 시리즈 3종 공개

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 중저가 기종을 대상으로 개최한 첫 글로벌 언팩(공개) 행사에서 '갤럭시A' 시리즈의 신규 모델을 공개했다. 지난해 코로나19로 위축됐던 스마트폰 시장 수요가 올해 회복될 것으로 예상되는 가운데 10년째 시장점유율 1위를 이어가고 있는 삼성전자가 갤럭시A 시리즈로 1위 자리를 굳건히 다질 수 있을지 주목된다.

삼성전자는 17일 온라인을 통해 '삼성 갤럭시 어썸 언팩(Samsung Galaxy Awesome Unpacked)'을 열고 ▲갤럭시A52 ▲갤럭시A52 5G ▲갤럭시A72 등 갤럭시A 시리즈 스마트폰 3종을 공개했다. 이날 공개된 제품은 6400만 화소 렌즈를 포함한 후면 쿼드(4개) 카메라, 슈퍼 아몰레드(AMOLED) 디스플레이, 방수·방진 등을 지원하는 것이 특징이며, 어썸 바이올렛·어썸 블루·어썸 블랙·어썸 화이트 등 4가지 색상으로 출시된다.

삼성전자 스마트폰 사업을 총괄하는 노태문 무선사업부장(사장)은 "삼성전자는 최첨단 기술을 더 많은 사람들이 즐길 수 있도록 혁신 기술의 대중화를 선도해 왔다""며 "갤럭시A52, 갤럭시A52 5G, 갤럭시A72는 소비자들이 원하고 기대하는 최신 혁신과 강력한 기능을 더 많은 사람들에게 제공하고자 하는 삼성의 의지를 보여주는 제품"이라고 설명했다.

고화소 쿼드 카메라에 120Hz 주사율까지… ‘찍는 재미’와 ‘보는 재미’ 모두 잡는다

이날 공개된 A시리즈에는 6400만 화소 기본 카메라 등 쿼드 카메라를 탑재해 이전 모델들보다 선명한 사진과 동영상 촬영이 가능해졌다. 4K 동영상을 촬영한 후 캡쳐를 통해 800만 화소의 사진으로 남길 수 있는 기능도 추가됐다.

갤럭시A52와 갤럭시A52 5G는 △후면에 6400만 화소 기본 카메라 △1200만 화소 초광각 카메라 △500만 화소 심도 카메라 △500만 화소 접사 카메라 등 쿼드 카메라가 탑재됐고, 전면에는 3200만 화소 카메라가 적용됐다. 갤럭시A72는 △후면에 6400만 화소 기본 카메라 △1200만 화소 초광각 카메라 △3배 광학 줌 촬영을 지원하는 800만 화소의 망원 카메라 △500만 화소 접사 카메라 등 쿼드 카메라와 전면에는 역시 3200만 화소 카메라를 탑재했다.

프리미엄급 모델에만 적용되던 광학식 손떨림 방지(OIS) 기능이 신규로 추가된 점도 매력적이다. '손떨방' 기능이 적용되면서 댄스 영상이나 스케이트보드 장면 등을 촬영할 때도 흔들림이 적은 사진과 동영상을 얻을 수 있게 됐다. 또한 야간모드를 이용하면 12개의 이미지를 하나로 병합하는 멀티 프레임 프로세싱 기술을 활용해 저조도 환경에서도 또렷한 사진 촬영을 할 수 있다.

인공지능(AI) 기술이 강화된 것도 특징이다. AI 기술 기반의 장면 최적화 기능은 음식·풍경·반려동물 등 30개의 피사체와 배경을 자동으로 인식해 최적화된 설정으로 촬영해줘 누구나 전문가 수준의 사진 촬영이 가능하다. 이밖에 기본 카메라에서 바로 스냅챗의 다양한 증강현실(AR) 렌즈 효과를 활용해 재밌는 사진이나 동영상 콘텐츠를 만들 수 있는 '펀(Fun)' 모드를 처음으로 탑재했고, 'AR 이모지', '마이 필터' 등도 지원한다.

디스플레이도 개선됐다. 슈퍼 아몰레드 인피니티-O 디스플레이가 적용되고, 갤럭시 A52와 갤럭시 A72는 90헤르츠(Hz), 갤럭시 A52 5G는 120Hz의 화면 주사율(1초당 보여주는 프레임 수)을 지원해 웹 페이지를 스크롤하거나 동영상을 시청할 때 더욱 부드러운 화면을 제공한다. 또한 역대 갤럭시A 시리즈 중 최대인 800니트(nit) 밝기를 지원해 야외에도 편안하게 동영상을 시청하거나 사진을 편집할 수 있다. 스마트폰 사용 패턴에 따라 디스플레이의 색 온도를 자동으로 조정해주는 '편안하게 화면보기' 모드도 지원한다.

방수·방진 등 업그레이드된 기본 성능… 연동성도 강화

이날 공개된 A시리즈는 기본 성능도 한층 개선됐다. 모바일 보안 플랫폼 '삼성 녹스'가 실시간으로 사용자의 개인정보와 데이터를 보호하며, IP67 등급의 방수방진을 지원한다. 배터리는 갤럭시A52와 갤럭시A52 5G는 4500밀리암페어(mAh), 갤럭시A72에는 5000mAh의 대용량 배터리가 탑재되며, AI 기반의 배터리 최적화 기술이 적용된다. 이밖에 최대 1TB 용량을 지원하는 마이크로SD 카드 슬롯을 탑재했으며, 향상된 스테레오 스피커와 입체적인 사운드 경험을 제공하는 '돌비 애트모스'를 지원한다.

기존 갤럭시 생태계는 물론 다양한 기기들과의 연동 역시 매끄러워진 모습이다. '스마트싱스'를 통해 새로운 '갤럭시A' 시리즈부터 웨어러블·태블릿·노트PC·TV 등 다양한 기기를 연결하고 제어할 수 있고, 분실한 기기의 위치를 확인할 수 있는 '스마트 싱스 파인드'도 지원된다.

또한 ‘뮤직 쉐어’나 ‘버즈 투게더’ 기능을 활용하면 새로 블루투스 연결을 하지 않아도 친구의 스마트폰에 연결된 블루투스 스피커나 이어폰에서 나의 플레이리스트를 재생할 수 있으며, 하나의 스마트폰에 2개의 '갤럭시 버즈' 시리즈를 연결해 같은 음악을 들을 수도 있다. 이밖에 용량 제한 없이 주변의 갤럭시 기기에 사진이나 동영상을 공유할 수 있는 '퀵 쉐어'를 지원하며, 블록체인 기술 기반을 활용해 타인에게 공유한 콘텐츠를 누가, 언제까지 사용할 수 있는지도 설정할 수 있는 '프라이빗 쉐어'도 지원한다.

이번에 공개된 제품들은 이날부터 유럽을 시작으로 전 세계 시장에 출시될 예정이며, 출시되는 제품 사양과 색상은 국가별로 다를 수 있다. 국내 출시 여부와 일정은 미정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr