김근식 "박영선과 가상대결로 野 단일화? …고집도 말 되게 하라"

[아시아경제 임주형 기자] 김근식 국민의힘 비전전략실장은 야권 서울시장 후보 단일화와 관련, 박영선 더불어민주당 후보와 이른바 '가상대결' 여론조사를 통해 경쟁력을 가리자는 방안에 대해 "지금 민주당 후보와 야권 후보가 단일화 하는 거냐"라며 강하게 비판을 쏟아냈다.

김 실장은 17일 자신의 페이스북에 "지금 박영선 민주당 후보와 안철수 국민의당 후보가 단일화하는 겁니까? 왜 박영선 후보와 안철수 후보 중 누굴 지지하냐고 묻습니까"라고 되물으며 이같이 말했다.

이어 "며칠 전만 해도 자신에게 유리하다고 생각한 경쟁력 문항 얻어내려고, 토론회 협상과 여론조사 협상을 연계시키는 막가파식 일괄타결 고집해서 판을 깼다"라며 "이제 와서 경쟁력 조사로도 질 것 같으니 난데없이 가상대결 조사를 고집하며 여론조사 자체를 인질로 삼아 버티기에 들어갔다"라고 주장했다.

그러면서 "안전하게 자신이 이기는 방식 아니면 그 어떤 것도 합의할 수 없다는 이기주의와 욕심의 끝판왕"이라며 "세상이 자기 중심으로 돌아간다는 착각에 빠져 있는 것"이라고 질타했다.

김 실장은 야권 후보 단일화에 대해 안 후보와 오세훈 국민의힘 후보 중 한 명을 택하는 것임을 분명히 했다.

그는 "경쟁력과 적합도로 논란하다가 이제는 자신들이 주장했던 경쟁력마저 거부하고 듣도보도 못한 가상대결 조사인가"라며 "어떤 것으로 따지든 양 당의 후보 중 한 명을 뽑는 게 단일화 아닌가. 오 후보와 안 후보 둘 중 한 명을 택해야 한다"라고 강조했다.

그러면서 "박영선 후보와 안철수 후보 중 누구를 지지하냐고 묻는 대결? 지금 박영선 후보와 안철수가 단일화를 하는가"라며 "오세훈 후보와 안철수의 단일화 협상 아니냐"라고 지적했다.

김 실장은 "가상대결 억지를 부리는 것을 보니 정말 현실이 아닌 가상세계에 살고 있는 것 같다"며 "고집도 말이 되게 하십시오"라고 꼬집었다.

한편 '가상대결' 단일화 방안은 안 후보 측이 제안한 것으로 전해졌다. 해당 방안은 오 후보와 안 후보의 경쟁력이나 적합도를 비교하는 것이 아닌, 박 후보와의 가상대결 여론조사를 통해 지지율이 더 높게 나오는 후보를 단일 후보로 채택하자는 내용이 핵심이다.

오 후보는 즉각 반발하고 나섰다. 오 후보는 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "(안 후보 측이) 새로운 걸 들고 나오셨다. 두 후보를 (박 후보에) 대입해 누가 유리하냐 불리하냐 묻는, 지금까지 단일화 방식에서 한 번도 쓴 적 없는 걸 들고 나와서 관철하겠다고 하고 있다"고 했다.

이같은 오 후보 발언에 대해 안 후보 측 단일화 협상팀을 맡고 있는 이태규 국민의당 사무총장은 이날 6차 실무협상을 진행하기 전 기자들과 만난 자리에서 "2010년 경기지사 선거에서 김진표 민주당 후보, 유시민 국민참여당 후보가 가상대결로 단일 후보를 결정한 적이 있다"고 반박했다.

그러면서 "(가상대결은) 실제 단일후보가 결정됐을 때 투표용지처럼 박영선 대 안철수, 박영선 대 오세훈을 물어보자는 것"이라며 "오 후보 측이 경쟁력 측정에 동의하면서 가상대결을 부정하려는 이유를 모르겠다"라고 지적했다.

