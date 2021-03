靑 "文대통령, 블링컨·오스틴 합동접견…한미동맹 발전 노고 치하"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 오늘 한국을 방문하는 토니 블링컨 미국 국무부 장관, 로이드 오스틴 미국 국방장관과 18일 합동접견을 갖는다.

강민석 청와대 대변인은 17일 브리핑에서 "18일 오후 3시 문 대통령이 블링컨·오스틴 장관을 합동 접견한다"고 밝혔다.

이 자리에서 문 대통령은 5년만에 개최된 한미 외교·국방장관(2+2) 회의 결과를 비롯한 방한 주요 성과를 보고받고, 한미동맹 발전을 위한 두 장관의 노고를 치하할 예정이다.

서훈 안보실장도 이날 합동 접견을 전후해 블링컨 장관, 오스틴 장관을 각각 별도 면담한다. 강 대변인은 "한미동맹, 한반도 문제, 역내 및 글로벌 현안에 대해 의견을 교환할 예정"이라고 밝혔다.

일부 언론들은 이날 접견에서 김여정 북한 노동당 부부장의 '비난 담화'에 대한 이야기가 오갈 수 있다는 전망을 내놓기도 했다. 하지만 청와대 핵심 관계자는 "접견이 이뤄질 때까지 접견 내용을 밝히는 것은 적절치 않다"며 "접견 후 나올 브리핑을 참고해 달라"고 밝혔다. 담화에 대한 청와대 반응을 묻는 기자의 질문에는 "통일부·외교부가 공식 입장을 냈다"며 말을 아꼈다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr