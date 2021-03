캐시 우드가 놓친 혁신 투자의 빈 곳서 '대박'

생명공학 집중 투자 혁신 ETF 수익률 고공행진

우드의 아크ETF 수익률은 부진 빠져

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 혁신주에 대한 집중 투자로 유명세를 탄 캐시 우드의 아크 자산운용이 부진에 빠진 사이 비슷한 전략으로 높은 수익률을 기록한 상장지수펀드(ETF)가 이목을 끌고 있다.

16일(현지시간) 블룸버그 집계에 따르면 혁신 기업 투자 전략을 사용하는 디렉션 문샷 이노베이터 문샷 이노베이터 상장지수펀드(ETF)는 올해 들어 39%의 상승률을 기록했다. 반면 혁신기업 집중 투자의 원조격인 아크 이노베이션 ETF는 3.5% 상승에 그치고 있다.

캐시 우드가 이끄는 아크자산운용은 지난해 월등한 수익률을 기록하며 투자 업계의 대스타로 급부상했다. 그러나 최근 미 국채 금리 상승에 따른 성장주의 급락은 아크의 ETF 상승률은 대폭 둔화시켰다.

디렉션의 ETF도 혁신주에 투자하지만 아크와 달리 생명공학주에 주로 투자한 것이 최근 성장주 조정 국면에서도 수익률을 보전한 이유로 꼽히고 있다. 디렉션의 ETF는 마이크로비전, 뷰직스 등에 투자했는데 이들 주식은 올해 각각 231%, 145%나 급등했다.

반면 테슬라, 스퀘어, 로쿠 등은 아직 고점을 회복하지 못하며 아크의 수익률을 깍아먹고 있다.

다만 펀드의 규모는 아크가 디렌션을 압도한다. 디렉션의 자산 규모는 2억2000만달러지만 아크는 240억달러를 넘어섰다.

인덱스IQ의 살 브루노 수석투자책임자는 "투자자들은 선도적으로 움직인 ETF에 동조하는 경향이 있다"고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr