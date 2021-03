[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 노동 탄압을 문제 삼아 공장 점거 농성을 벌이던 ㈜호원 노조 조합원들이 사측과의 교섭 과정에서 합의점을 찾지 못하자 밤샘 농성을 예고했다.

16일 민주노총 호원지회에 따르면 노조는 이날 총 3차례 사측과의 교섭을 벌였다.

협상 과정에서 노조가 사측에 제안한 요구안에 대한 양측의 이견차가 커 교섭이 난항을 겪었던 것으로 알려졌다.

이런 가운데 이날 밤 공장 인근에 사측이 보낸 것으로 보이는 용역업체 관계자들이 나타나 노조의 동태를 살폈다.

이를 발견한 일부 조합원이 항의에 나섰고, 대치 과정에서 양쪽 간의 물리적 접촉이 발생했다.

민주노총 금속노조 지도부는 현장에서 밤샘 농성을 준비하는 조합원들을 방문, 격려했다.

노조는 조합원들의 요구안이 관철될 때까지 점거 농성을 계속 이어갈 계획이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr