스포츠카로 마을버스 가로막고 기사 때린 20대, 경찰엔 '쌍방폭행' 주장

최근 경찰에 '2주 진단서' 제출

경적 울렸다는 이유로 버스 가로막고 폭행

60대 운전기사 억울함 토로

"회사서 해고될까 겁나 다시 출근 예정"

[아시아경제 임주형 기자] 자신이 탄 스포츠카로 마을버스를 가로막고 60대 운전기사를 폭행한 혐의로 입건된 20대 남성이 쌍방폭행을 주장하고 나선 것으로 전해졌다.

16일 'JTBC' 보도에 따르면 60대 버스 운전기사를 끌어내 폭행한 20대 남성 A 씨는 최근 경찰에 '2주 진단서'를 제출했다. A 씨는 자신도 버스기사에게 맞아 부상을 입었다면서 쌍방폭행을 주장하고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 A 씨는 상해 등 혐의로 경찰에 입건됐다. 그러나 쌍방폭행이 인정될 경우 A 씨 입장에서는 유리한 상황이 될 수 있다. 상해죄는 당사자 간 합의를 해도 공소권 없음으로 처리되지 않지만, 쌍방폭행 사건은 가해자 입장에서 합의가 쉬워지기 때문이다.

상황이 이렇다 보니 운전기사 B 씨는 억울하다는 입장을 토로한 것으로 전해졌다. B 씨는 'JTBC'에 "억울해 잠도 오지 않는다"라고 전했다.

이 매체 보도에 따르면, B 씨는 폭행 사건으로 다친 이후로도 의료보험이 적용되지 않아 주변 지인들에게 병원비를 빌려 입원비를 내고 있는 상황으로 전해졌다.

또 "회사에서 해고될까 봐 겁이 나 오늘부터 다시 출근할 예정"이라며 "폭행을 당한 뒤 밤마다 맞은 생각으로 잠도 잘 수 없다"고 말하기도 했다.

앞서 해당 사건은 지난달 28일 오후 4시께 서울 서초구 방배동 한 버스정류장 인근에서 A 씨가 자신을 뒤따라오던 마을버스를 가로막고 B 씨를 폭행하면서 벌어졌다.

A 씨는 자신이 탄 차를 향해 경적을 울렸다는 이유로 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

당시 A 씨가 마을버스에 올라타 욕설을 하며 때리려는 동작을 취하자, B 씨는 버스에서 내려와 A 씨 멱살을 잡았다. 이때 A 씨가 B 씨의 머리를 잡아 바닥에 내동댕이쳤고, 버스 승객들이 말리면서 상황이 종료됐다.

서울 방배경찰서는 A 씨를 상해·보복운전·특정범죄가중처벌법(운행 중 자동차 운전자 폭행) 등 혐의로 입건해 조사하고 있다.

한편 A 씨가 진단서를 제출한 이상, 경찰은 B 씨에 대해서도 폭행 혐의로 조사를 할 방침이다. 다만 B 씨의 행위가 실제 기소될 만큼 사회상규를 위반한 것인지 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr