경찰, '집단감염' IM선교회 마이클 조 대표 소환조사

[아시아경제 송승윤 기자] 코로나19 집단 감염 사태를 빚은 아이엠(IM)선교회 대표 마이클 조 선교사가 16일 경찰에 출석해 조사를 받았다.

대전경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오후 조 선교사를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 경찰은 조 선교사에게 감염병 예방 및 관리에 관한 법률(감염병예방법), 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(학원법), 초·중등교육법 등 위반 혐의를 적용했다.

앞서 IM선교회 산하 교육시설에선 400여명의 코로나19 확진자가 나왔었다. 대전시와 대전시교육청은 IM선교회 산하 교육시설인 IEM국제학교가 대면 예배가 금지된 기간 교내 예배실에서 대면 예배를 하고, 좌석 수의 20% 이내 예배 시행 수칙을 어긴 정황이 있다며 조 선교사 등을 경찰에 고발한 바 있다.

경찰은 지난달 15일 대전 중구 IM선교회 본부를 압수 수색해 학업 이수 계획서 등 서류를 확보하고 분석 작업을 해왔다. 경찰은 하드 디스크 디지털 포렌식을 통해 일부 혐의를 입증할 만한 증거도 들여다 본 것으로 전해졌다.

경찰은 필요할 경우 조 선교사 등을 상대로 추가 조사를 한 뒤 사건을 검찰에 송치할 방침이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr